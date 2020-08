UEFA zorgt voor pikant weerzien tussen Björn Kuipers en Neymar

Björn Kuipers fluit dinsdag in de halve finale van de Champions League. De Europese voetbalbond UEFA heeft de 47-jarige Nederlander aangewezen om de krachtmeting tussen RB Leipzig en Paris Saint-Germain in goede banen te leiden. Dat betekent in principe dat Kuipers de finale van het Europese miljardenbal aan zich voorbij moet laten gaan.

De UEFA heeft immers als uitgangspunt dat een scheidsrechter niet de leiding mag hebben bij een halve finale én de finale. Pol van Boekel is de VAR en wordt geassisteerd door Dennis Higler. Kuipers wordt in Lissabon bijgestaan door zijn vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. De Portugees Artur Dias is vierde official.

Kuipers floot in 2014 al de Champions League-finale tussen Real Madrid en Atlético Madrid en was in 2013 en 2018 arbiter bij de eindstrijd van de Europa League. De wedstrijd in het Estádio da Luz wordt de vijftigste wedstrijd van Kuipers in het hoofdtoernooi van de Champions League. RB Leipzig bereikte de halve finale door Atlético Madrid donderdagavond met 2-1 te verslaan. Een dag eerder zegevierde Paris Saint-Germain dankzij een spectaculaire slotfase met 1-2 over Atalanta.

De halve finale van de CL van dinsdag betekent dus ook een weerzien tussen Kuipers en Neymar. De arbiter werd in april bij het televisieprogramma Op1 geconfronteerd met beelden van het WK in Rusland, waar hij de wedstrijd tussen Brazilië en Costa Rica floot. Tijdens dit duel sprak Kuipers Neymar meerdere keren vermanend toe. Zo wilde Kuipers niets weten van de duikelingen van Neymar. Hij sprak de aanvaller diverse keren toe, maar gaf hem wel een strafschop toen hij naar de grond ging in het strafschopgebied. Na ingrijpen van videoscheidsrechter Danny Makkelie trok Kuipers de penalty in, wat een nieuwe discussie opleverde met de aanvaller.

"Kuipers en Neymar worden nooit meer vrienden", zo klonk het commentaar van Jeroen Grueter. Presentator Tijs van den Brink vroeg Kuipers wat hij dacht toen hij de beelden terugzag. “Dat er niets aan gelogen is”, reageerde hij gevat. “Wij worden nooit meer vrienden.” Een paar maanden na het WK troffen Kuipers en Neymar elkaar opnieuw, toen in de groepsfase van de Champions League bij het duel tussen PSG en Napoli (1-1). Na afloop had Neymar geen goed woord over voor de Nederlandse scheidsrechter. De voetballer belandde in de negentigste minuut in een woordenwisseling met de arbiter nadat hij bij het nemen van een vrije trap gebaarde dat de muur van Napoli niet ver genoeg weg stond.

Neymar kreeg daarop een gele kaart en volgens de aanvaller was het daar echter niet bij gebleven: “De scheidsrechter zei iets tegen mij dat hij niet had moeten zeggen, het was respectloos. Ik wil niet herhalen wat hij zei. Iemand hogerop zou er echter iets aan moeten doen, hij mag niet zo respectloos zijn als hij tegen mij was. Ons wordt gevraagd om op het veld respect te tonen ten opzichte van de scheidrechters, dat zou ook andersom moeten gelden", aldus Neymar destijds.

Kuipers kon zich niet vinden in de kritiek van Neymar en zei tegenover TC Tubantia dat hij altijd respectvol is gebleven. "Ik heb hem verteld dat ik hem een fantastische voetballer vind. Ik heb niets respectloos gezegd tegen Neymar. Integendeel", zo zei de leidsman in een reactie tegenover het regionale dagblad. "De communicatie van zulke wedstrijden wordt allemaal veiliggesteld. Alles wat ik zeg, wordt opgenomen. Neem van mij aan; er is niets respectloos gezegd."