Ryan Donk levert gigantisch deel van salaris in en blijft tóch bij Galatasaray

Ryan Donk heeft zijn contract bij Galatasaray toch verlengd. De verbintenis van de 34-jarige centrumverdediger was al afgelopen, maar Cim Bom maakt via de officiële kanalen bekend dat hij toch voor een jaar heeft bijgetekend. Galatasaray maakt tegelijkertijd bekend dat Donk het komende jaar ruim een half miljoen euro gaat verdienen.

Galatasaray nam Donk in januari 2016 voor een bedrag van 2,5 miljoen euro van stadgenoot Kasimpasa. De verdediger droeg eerder het shirt van RKC Waalwijk, AZ, West Bromwich Albion en Club Brugge, alvorens hij zeven jaar geleden in Turkije terechtkwam. In de tussentijd liet hij Galatasaray nog kort achter zich voor een huurperiode bij het Spaanse Real Betis, voor wie hij in een jaar tot achttien optredens kwam.

Donk heeft inmiddels 121 wedstrijden voor Galatasaray achter zijn naam staan en voegde in dienst van de Turkse topclub voorlopig twee landstitels, twee bekers en twee supercups toe aan zijn palmares. Het leek er even op dat de voormalig jeugdinternational Cim Bom nu transfervrij zou verlaten, maar er is toch een akkoord bereikt over het verlengen van de samenwerking. Galatasaray maakt bekend dat Donk komend seizoen 515.750 euro gaat verdienen, wat betekent dat hij fors inlevert. Vorig seizoen kreeg hij voor zover bekend op jaarbasis nog een salaris van een kleine twee miljoen euro.