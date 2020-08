‘China of de VS? Nee, ik heb zat geld, ik blijf lekker hier bij Ajax’

Klaas-Jan Huntelaar is vandaag 37 jaar oud geworden. De spits wordt enorm gewaardeerd bij Ajax, waar hij met diverse aanvallers moet concurreren voor een basisplek. Jongelingen Brian Brobbey en Lassina Traoré zijn blij dat de veteraan nog altijd actief is in Amsterdam. "Wát een mentaliteit, wat een killer", zegt Brobbey op de site van Ajax over zijn vakcollega.

"Het eerste wat Klaas zei toen we elkaar voor het eerst zagen, was: Jij hoeft die gewichten toch niet te pakken, je bent al groot genoeg. Ik antwoordde dat ik nog lang niet groot genoeg was", lacht de achttienjarige spits, die aangeeft veel baat te hebben bij de adviezen van Huntelaar. Ook de inzet van de routinier blijft inspirerend, aldus Brobbey.

"Vorig jaar, op trainingskamp in De Lutte zag ik Klaas-Jan sprinten tijdens de bosloop. Zelf kón ik niet meer, ik was kapot, maar hij ging gewoon door. Ik dacht: wauw, deze man is mentaal echt heel sterk. Ik zou wel vaker met hem willen praten daarover, over mentaliteit en je leven als voetballer buiten het voetbalveld", besluit de jonge aanvaller.

Ook Traoré is diep onder de indruk van zijn oudere collega. De aanvaller uit Burkina Faso zegt dat hij altijd bij Huntelaar terecht kan voor vragen en opmerkingen. "Als kleine jongen in Afrika had ik het nooit voor mogelijk gehouden dat ik later met Klaas-Jan op het veld zou staan. Ik leer veel van hem. Klaas-Jan is een direct persoon, recht voor zijn raap. Hij zegt weleens dingen die ik niet leuk vind om te horen. Uiteindelijk doet hij het om mij beter te maken."

Traoré omschrijft Huntelaar als een harde werker en een leraar. Een vertrek van 76-voudig Oranje-international uit Amsterdam naar een ver land gaat waarschijnlijk niet gebeuren, meent Traoré. "Ik vroeg hem laatst of hij een niet nog een jaar in China of de VS zou willen voetballen. Nee, ik heb zat geld, ik blijf lekker hier. Dat is echt een typisch antwoord voor Klaas-Jan. Ajax is zijn club."