Inter kan borst natmaken na voetbalshow van Shakhtar Donetsk

Shakhtar Donetsk heeft dinsdagavond zijn favorietenrol in de kwartfinale van de Europa League waargemaakt. Het team van trainer Luis Castro maakte een sterke indruk en zegevierde in de Veltins Arena in Gelsenkirchen met 4-1 over FC Basel. De Oekraïense club speelt volgende week maandag in de halve finale tegen Internazionale, dat maandagavond met 2-1 te sterk was voor het Bayer Leverkusen van Peter Bosz.

Shakhtar besliste het duel al in de eerste twintig minuten. Na twee minuten ging het team van Castro aan de leiding: Dorde Milic beoordeelde een corner van Marlos vanaf rechts verkeerd, waarna Junior Moraes de bal via de grond in het doel kopte. Shakhtar controleerde het duel en sloeg na 22 minuten opnieuw toe. FC Basel kreeg de bal niet goed weg en dat had fatale gevolgen: Marlos koos niet voor een schot maar een pass en na een heerlijk overstapje van Alan Patrick schoot Taison de bal via Fabian Frei binnen.

Een hard gelag voor FC Basel, dat echter Nikolic en het aluminium mocht danken dat het in de rust niet tegen een nog ruimere achterstand aankeek. Zes minuten voor rust eindigde een fraaie inzet van Marcos Antonio tegen de kruising. FC Basel probeerde na rust de 2-1 te forceren, maar de inspanningen van met name Arthur Cabral leverden niets op en Shakhtar bleef bij vlagen oogstrelend voetbal spelen. Een kwartier voor tijd viel het duel definitief in het slot en was de halve finale een officieus feit.

Twee minuten na de entree van Ricky van Wolfswinkel, als vervanger van Valentin Stocker, en de wissel van Jasper van der Werff, ten faveure van Eric Ramires, ging de bal op de stip. Een onhandige charge van Yannick Marchand op Taison leverde een strafschop op en het was Alan Patrick die voor de 3-0 zorgde. Twee minuten voor het einde zette Dodo met een diagonaal schot de 4-0 op het scorebord en in de extra tijd was het Van Wolfswinkel die de eindstand in Gelsenkirchen bepaalde.