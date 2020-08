Ajax onderstreept vertrouwen met nieuw contract tot medio 2023

Ajax heeft met Dominik Kotarski een overeenstemming bereikt over een nieuw contract, zo maken de Amsterdammers bekend via de officiële kanalen. De twintigjarige Kroatische doelman heeft zijn handtekening gezet onder een tot medio 2023 lopende verbintenis, met een optie voor nog een seizoen. Kotarski wacht voorlopig nog op zijn officiële debuut in de hoofdmacht van Ajax.

Kotarski werd door Ajax in januari 2018 overgenomen van Dinamo Zagreb, dat twee miljoen euro aan zijn vertrek overhield. De sluitpost had de jeugdopleiding van de Kroatische topclub doorlopen, alvorens hij de overstap naar Amsterdam maakte. Op 30 maart 2018 debuteerde Kotarski in het Nederlandse profvoetbal, toen hij namens Jong Ajax onder de lat stond in het met 0-3 verloren thuisduel met Jong PSV.

Inmiddels heeft Kotarski 47 wedstrijden namens het beloftenteam van Ajax in de Keuken Kampioen Divisie achter zijn naam staan. De jeugdinternational van Kroatië zat tevens al een aantal keer op de reservebank bij het eerste elftal. Zijn naam werd recent gelinkt aan een overstap naar het Russische Lokomotiv Moskou, maar Kotarski blijft nu met een contract tot medio 2023 voorlopig nog bij Ajax. André Onana en Maarten Stekelenburg zijn normaal gezien de eerste twee keepers bij Ajax, achter wie Kotarski en Kjell Scherpen doorgaans strijden om een plek onder de lat bij de beloften.

Directeur voetbalzaken Marc Overmars liet eerder doorschemeren dat het de bedoeling is dat Kotarski verhuurd gaat worden. “Maarten Stekelenburg is niet alleen een bekende naam, maar ook een keeper die we hier goed kunnen gebruiken. Bruno Varela is terug naar Portugal. Het is de bedoeling dat Dominik Kotarski wordt verhuurd, zodat hij veel wedstrijden op het hoogste niveau kan keepen. Wij hebben veel vertrouwen in hem”, zo sprak Overmars uit na de komst van Stekelenburg.