‘Ricardo Rodríguez moet topaankoop van oude bekende worden’

Ricardo Rodríguez lijkt er weer een transferoptie bij te hebben. Volgens de lokale krant Corriere di Torino staat de linksback van AC Milan namelijk hoog op het wensenlijstje van Marco Giampaolo, de nieuwe hoofdtrainer van Torino. Een eerste bod op de Zwitserse vleugelverdediger, wiens huidige contract nog een jaar doorloopt, is echter nog niet neergelegd in het San Siro.

De ambitieuze Giampaolo wil van Rodríguez de tweede aanwinst voor het komende seizoen maken. In een eerder stadium werd vleugelaanvaller Simone Verdi voor twintig miljoen euro overgenomen van Napoli. Bovengenoemde krant benadrukt echter wel dat het huidige jaarsalaris van circa 5,5 miljoen euro van Rodríguez een struikelblok kan vormen voor Torino. Hierdoor haakte PSV, dat de linksback vorig seizoen enkele maanden huurde van AC Milan, onlangs af.

‘Toptalent ingezet in jacht op handtekening van Ricardo Rodriguez’

Rodríguez is geen onbekende voor Giampaolo. De Italiaanse coach, net als de voormalig PSV’er geboren in Zwitserland, was in de eerste fase van afgelopen seizoen als oefenmeester verbonden aan AC Milan. Vanwege een serie teleurstellende resultaten werd hij echter in oktober vorig jaar de laan uitgestuurd, met Stefano Pioli als diens opvolger. Giampaolo maakte destijds weinig gebruik van Rodríguez. De afgelopen vrijdag door Torino aangestelde coach ziet desondanks wel wat in een hernieuwde samenwerking met de international van Zwitserland.

Voor de 27-jarige Rodríguez is sowieso behoorlijk veel belangstelling. In de afgelopen periode werd hij al gelinkt aan Hertha BSC, Eintracht Frankfurt, TSG Hoffenheim, Trabzonspor en Lokomotiv Moskou. Het is niet bekend welk bedrag AC Milan minimaal wil overhouden aan een eventuele verkoop van Rodríguez. Voor de flankspeler werd medio 2017 circa achttien miljoen euro betaald aan VfL Wolfsburg.