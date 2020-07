‘Toptalent ingezet in jacht op handtekening van Ricardo Rodriguez’

Hertha BSC onderzoekt de mogelijkheden om Ricardo Rodríguez terug te halen naar de Bundesliga, zo verzekert Sport Mediaset vrijdag. De ambitieuze club uit de Duitse hoofdstad is eventueel bereid om Lazar Samardzic in de deal te betrekken. Rodríguez is na een verhuurperiode bij PSV teruggekeerd bij AC Milan, al lijkt speeltijd in het San Siro geen optie te zijn. Een tussentijds vertrek is normaal gesproken dan ook de beste oplossing voor alle partijen.

Rodríguez werd in de winterstop van afgelopen seizoen door AC Milan verhuurd aan PSV. De Zwitserse linksback kwam vanwege de coronacrisis tot slechts zes optredens in het shirt van de Eindhovense club. De technische leiding was desondanks tevreden over de inbreng van de vleugelverdediger, waardoor werd gekeken naar verlenging van de samenwerking. PSV was naar verluidt bereid om te voldoen aan de transfersom van drie miljoen euro. maar haakte af vanwege het jaarsalaris van Rodríguez van 5,5 miljoen euro bruto.

Samardzic is volgens Sport Mediaset een interessante optie voor AC Milan. De pas achttienjarige aanvallende middenvelder kwam afgelopen seizoen tot veertien doelpunten en negen assists in zestien duels namens het Onder 19-elftal van Hertha BSC. Mede hierdoor is Samardzic onder de aandacht gekomen van enkele topclubs in Europa, waaronder dus AC Milan. Een deal waarbij de middenvelder wordt aangetrokken en Rodríguez vertrekt is het onderzoeken waard, zo klinkt het.

Rodríguez, die eerder voor VfL Wolfsburg uitkwam in de Bundesliga, wordt al langere tijd genoemd als mogelijke aanwinst van verschillende clubs. Onder meer de namen van Trabzonspor en Lokomotiv Moskou kwamen voorbij, evenals die van Eintracht Frankfurt en TSG Hoffenheim. Hertha BSC is ook al eens naar voren geschoven, al was Samardzic toen nog niet in beeld als mogelijk ruilobject.