AZ verslaat debuterende Sven Botman dankzij fantastische afstandsgoals

AZ heeft zaterdagmiddag een knappe oefenoverwinning geboekt tegen Lille OSC. De Alkmaarders kwamen in de tweede helft op achterstand door een harde uithaal van Lille-back Jérémy Pied, maar kwamen dankzij twee geweldige treffers terug. Eerst was het Yukinari Sugawara die de bal van veertig meter (!) in de kruising legde, daarna deed Thomas Ouwejan hetzelfde met een vrije trap van ongeveer 25 meter: 2-1. Het was pas de eerste oefenzege van AZ, nadat de voorgaande drie duels verloren gingen zonder zelf tot een doelpunt te komen.

Sven Botman begon bij Lille OSC meteen in de basis en hij stond tegenover Myron Boadu, die na een blessure zijn rentree maakte aan de kant van AZ. De Alkmaarders kregen na tien minuten spelen de eerste kans van de wedstrijd toen Oussama Idrissi op Mike Maignan af kon, maar er niet in slaagde om de doelman te passeren. Lille liet zich daarna ook zien via nieuwkomer Burak Yilmaz en zijn inzet werd gekeerd door Hobie Verhulst, die de ziek afgehaakte Marco Bizot onder de lat verving.

Een kleine tien minuten voor rust volgde een tegenvaller voor AZ toen Dani de Wit vanwege een blessure niet verder kon en hij werd vervangen door Zakaria Aboukhlal. In de tweede helft drong Lille verder aan en Jérémy Pied zette zijn ploeg een kwartier na de hervatting van de wedstrijd op voorsprong. De rechtsback van Lille kreeg de bal teruggelegd van Renato Sanches en legde hem vanaf de rand van de zestien strak en laag in de verre hoek: 0-1.

Idrissi kreeg twee minuten later een kans om meteen wat terug te doen, maar een laag schot van de aanvaller werd opnieuw gepakt door Maignan. Even later was het wél raak voor de Alkmaarders, toen Sugawara de bal na een kort genomen hoekschop op een meter of veertig van het doel ontving. De Japanner probeerde het met binnenkant voet en zag de bal fenomenaal binnenvliegen: 1-1. In de slotfase werd het nog mooier voor AZ, omdat Ouwejan een vrije trap prachtig in de kruising draaide: 2-1.