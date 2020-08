Aboutaleb ongevoelig voor suggestie boze Rutte: ‘Dat was ik niet van plan’

Bij de training van Feyenoord in De Kuip van woensdag waren circa 1.800 supporters aanwezig. Er klonk applaus en het elftal van trainer Dick Advocaat werd toegezongen, tot onvrede van minister-president Mark Rutte. Op de persconferentie van donderdagavond schermde hij met het sluiten van stadions als de coronaregels worden overtreden. Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, laat een dag later een heel ander geluid horen.

Rutte was niet blij met de beelden die in De Kuip werden gemaakt. "In Rotterdam hebben we deze week helaas al hartstochtelijk zingende Feyenoord-supporters gezien bij de eerste training, geheel tegen de coronaregels in", zo kwam naar voren op de speciaal belegde persconferentie. "Als kabinet kunnen we ons voorstellen dat met de oplopende besmettingscijfers in Rotterdam de burgemeester (Aboutaleb, red.) zal besluiten de aanwezigheid van supporters drastisch te beperken of helemaal te verbieden."

Rutte schrikt van beelden uit De Kuip: ‘Geheel tegen de regels in’

De beelden van zingende fans in De Kuip zorgen voor ergernis bij Minister-president Mark Rutte. Lees artikel

"Ik was niet van plan om onmiddellijk tot verbieden over te gaan", stelt Aboutaleb vrijdag in duidelijke bewoordingen tegenover RTV Rijnmond. "We zijn in gesprek met Feyenoord en de andere clubs over het maximaal aantal toeschouwers. Een totaalverbod kan altijd, maar eerst proberen we het onder goede omstandigheden te organiseren. Als dat niet lukt kunnen we het altijd verbieden, maar dat is niet de eerste insteek."

Aboutaleb snapt evenwel de onvrede die leeft bij Rutte en de andere leden van het kabinet, zeker nu het aantal coronagevallen in Nederland weer is gestegen. "Het is niet goed wat daar gebeurde", benadrukt de burgemeester. "Al snap ik de emoties die bij voetbal gepaard gaan. Mensen zaten eerst verspreid en gingen later toch klonteren en zingen. Dat is buitengewoon onverstandig, met oog op de verspreiding van het virus."