Rutte schrikt van beelden uit De Kuip: ‘Geheel tegen de regels in’

Premier Mark Rutte is niet te spreken over de manier waarop supporters van Feyenoord de spelers van de club woensdag toezongen tijdens de eerste open training van het nieuwe seizoen. Voorafgaand aan een training in De Kuip werden spelers onder luid gezang het veld opgeroepen en ook tijdens de oefensessie werd regelmatig gezongen. Het is echter verboden om in het openbaar te zingen, uit angst voor verspreiding van het coronavirus.

Bij de training waren circa 1800 supporters aanwezig. RTV Rijnmond maakte beelden van de opkomst van de spelers en daarop was te zien dat de spelers tijdens hun entree op het veld werden toegezongen. In een eerder stadion kondigde Rutte aan dat 'de stadion weer dicht' zullen gaan als supporters zich niet aan de nieuwe regels houden en donderdagavond herhaalde hij zijn waarschuwing tijdens een persconferentie van het kabinet.

De spelers van #Feyenoord komen het veld op voor de eerste openbare training en worden al zingend begroet door de 1800 aanwezige supporters. pic.twitter.com/vVHjxSYA9Y — Rijnmond Sport (@RijnmondSport) August 5, 2020

"Voor het betaald voetbal geldt dat burgemeesters en voorzitters van veiligheidsregio's de aanwezigheid van supporters kunnen beperken of verbieden", zegt de premier, zelf supporter van Feyenoord, tijdens het persmoment. "Het verbieden van de aanwezigheid van supporters kunnen we, als de cijfers daar aanleiding toe geven, in de komende periode oprekken naar een landelijk niveau, zodat ze voor heel Nederland gelden."

Rutte is niet blij met de beelden vanuit De Kuip. "In Rotterdam hebben we deze week helaas al hartstochtelijk zingende Feyenoord-supporters gezien bij de eerste training, geheel tegen de coronaregels in. Als kabinet kunnen we ons voorstellen dat met de oplopende besmettingscijfers in Rotterdam de burgemeester (Ahmed Aboutaleb, red.) zal besluiten de aanwezigheid van supporters drastisch te beperken of helemaal te verbieden."