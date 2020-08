‘Ajax wil transfervrije slag slaan met aanbod voor enkelvoudig international'

Ajax is nadrukkelijk in de markt voor Jackson Porozo, zo weet AS te melden. De twintigjarige verdediger uit Ecuador is vanaf zaterdag transfervrij op te pikken, daar zijn contract bij het Braziliaanse Santos dan verloopt. Club Brugge, Real Valladolid, Getafe en Lazio zouden tevens belangstelling hebben voor Porozo, die zijn zinnen gezet zou hebben op een overstap naar Spanje.

Porozo speelde in eigen land voor Independiente del Valle en Manta FC, alvorens Santos hem twee jaar geleden naar Brazilië haalde. De enkelvoudig Ecuadoraans international, die uit de voeten kan als rechtsback, centrumverdediger én defensieve middenvelder, wachtte bij de Braziliaanse club nog op zijn debuut in de hoofdmacht en had zijn contract kunnen verlengen, maar beide partijen zijn niet tot een overeenkomst gekozen.

De verdediger heeft zijn zinnen gezet op een overstap naar Europa en beraadt zich momenteel op de aanbiedingen die zijn binnen gekomen. AS claimt dat Ajax een van de clubs is die Porozo al een contract heeft aangeboden, maar ook Club Brugge en verschillende LaLiga-clubs hebben al concreet actie ondernomen om hem transfervrij over te nemen van Santos. De voorkeur van Porozo ligt naar verluidt bij een overstap naar Spanje.

Real Valladolid heeft al een ontmoeting met de entourage van Porozo achter de rug, maar heeft hem geen tekenbonus geboden. Het biedt de andere geïnteresseerde LaLiga-clubs een goede kans om de Blanquivioletas nog af te troeven. Ajax en Club Brugge zouden volgens de Spaanse sportkrant via een tussenpersoon een aanbieding hebben neergelegd bij Porozo. De Belgische club zou echter eerst een speler moeten verkopen voor de Ecuadoraan kan worden binnengehaald.