Mitchell Dijks toont zelfspot en gaat viraal met reactie over ‘dooie rat’

Mitchell Dijks heeft dinsdag de lachers op zijn hand gekregen met een reactie op een post van Ajax waarin werd teruggeblikt op Dijks’ debuut voor de Amsterdammers in 2012. De huidige speler van Bologna is acht jaar later niet meer zo te spreken over zijn toenmalige kapsel: “Hahaha, toen had ik nog een dooie rat in m’n nek”, is zijn gevatte reactie. De post van Dijks is op Instagram is al meer dan duizend keer geliket.