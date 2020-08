Alarmbellen moeten afgaan bij Ajax en Feyenoord door ‘Russisch roulette’

Miel Brinkhuis, hoofd communicatie van Ajax, erkende in gesprek met de De Telegraaf dat een aantal spelers en stafleden het coronavirus heeft gehad. Uit de bloedtest die in juni is afgenomen bij de staf en spelers van het eerste en tweede elftal zijn volgens de krant dertien positieve testen gekomen. Raymond Verheijen zou momenteel 'verdomd voorzichtig' zijn als hij clubarts of inspanningsfysioloog was bij een club als Ajax.

"Normaal zijn feiten een reden tot waakzaamheid, maar nu maakt het gebrek aan feiten corona Russisch roulette", zegt de bekende inspanningsfysioloog, die onder meer samenwerkte met Louis van Gaal en Guus Hiddink, in gesprek met het dagblad. "Je hebt het niet alleen over de carrière, maar vooral over de gezondheid van een speler in de rest van zijn leven."

Verheijen wil geen paniek zaaien en geeft toe dat over drie jaar misschien blijkt dat topsporters zó getraind zijn dat er ondanks het coronavirus geen enkele schade aan de longen of het hart is ontstaan. Hij benadrukt nu echter dat er nog simpelweg te weinig bekend is over de consequenties. "De signalen over blijvende schade bij niet-topsporters moeten alle alarmbellen doen afgaan. En dat het schade aan longen en hart betreft, is extra zorgelijk, omdat topsporters twee keer per week tot het gaatje gaan."

De inspanningstrainer is niet verrast dat de spelers bij bijvoorbeeld Ajax, AZ, Vitesse en ADO Den Haag, waar het coronavirus is geconstateerd, niet of nauwelijks klachten hebben. "Dat heeft ermee te maken dat buiten het voetbal ook veel mensen met corona asymptomatisch zijn. Daarom is testen ook zó belangrijk", aldus Verheijen, die verbaasd kijkt naar Feyenoord, waar niet getest wordt.

Alleen bij klachten testen is bij een betaald voetbalclub niet houdbaar, meent Verheijen. "Periodiek testen is cruciaal en kan een hoop ellende voorkomen. En ja, ik zou ook bloedtesten invoeren om te kijken of spelers en trainers antistoffen tegen COVID-19 in hun bloed hebben, dus of ze wel of geen corona hebben gehad. Hoe meer informatie je verzamelt, hoe minder het Russisch roulette is."