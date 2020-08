Bloedtest wijst maar liefst dertien coronagevallen bij Ajax uit

Het coronavirus heeft huisgehouden bij Ajax, zo meldt De Telegraaf. Uit de bloedtest die in juni is afgenomen bij de staf en spelers van het eerste en tweede elftal, zijn maar liefst dertien positieve testen gekomen. “Het klopt dat een aantal spelers en stafleden het coronavirus heeft gehad”, zo laat hoofd communicatie Miel Brinkhuis aan de krant weten. Vanwege de privacy gaat hij niet op namen en aantallen in, maar momenteel heeft geen enkele Ajacied het virus meer onder de leden. De positief geteste betrokkenen hebben tevens geen last gehad van klachten.

“Ik wil benadrukken dat er op dit moment niemand corona heeft en – behoudens André Onana, die lichte enkelklachten heeft – iedereen dinsdag op de training aanwezig was”, benadrukt Brinkhuis. Het betekent dat alle dertien positief geteste betrokkenen het coronavirus inmiddels niet meer onder de leden hebben. De Telegraaf schrijft dat Ajax naast de wekelijkse coronatesten alle trainers en spelers van Ajax 1, Jong Ajax én alle personeelsleden - in totaal negentig mensen - ook test op antistoffen middels een bloedtest.

Het doel daarvan is om in kaart te krijgen wie het coronavirus onder de leden heeft gehad en dus vanwege zogenaamde restverschijnselen in de gaten gehouden moet worden. Insiders laten aan de krant weten dat het bijzonder is dat de betrokkenen bij Ajax die het virus hebben gehad, geen klachten hebben gehad. Betrokkenen geven te kennen dat er nauwelijks verzuim is geweest sinds het hervatten van de trainingen. Het ligt voor de hand dat de Ajacieden elkaar hebben besmet, maar dit lijkt niet het geval te zijn geweest.

Omdat de poorten van De Toekomst tussen begin maart en eind april gesloten bleven, wordt het aannemelijk geacht dat het coronavirus in de familiekring is opgelopen. Ajax laste tussen het eerste en tweede blok van de voorbereiding op het nieuwe seizoen een ‘rustperiode’ in, waardoor veel spelers in mei terugkeerden naar hun thuisland of op vakantie gingen. Ditzelfde gebeurde overigens in de vakantie tussen 10 juli tot 1 augustus, maar op dat moment waren de antistoffentesten al afgenomen.

De Telegraaf sluit niet uit dat er al besmettingen hebben plaatsgevonden rond het duel van Ajax met Getafe, dat op 20 februari in het kader van de Europa League in Madrid werd afgewerkt. Dat voorlopig niet duidelijk is waar en wanneer er zoveel besmettingen binnen de Amsterdamse club hebben plaatsgevonden, zou de medici ‘voor een raadsel’ stellen. Eerder maakten ADO Den Haag, Vitesse, PEC Zwolle en AZ ook al melding van een positieve coronatest.