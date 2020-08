Transfers Eredivisie 2020/21: ADO en FC Utrecht komen met transfernieuws

Voor de clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie is de transfermarkt van woensdag 5 augustus tot en met dinsdag 6 oktober om 23.59 uur geopend. De zomerse transferperiode van twaalf weken eindigt normaliter in de meeste Europese landen op 31 augustus, maar door de coronacrisis is alles anders. Het eerste deel van de transfermarkt was van 1 tot en met 21 juli. In dit artikel kun je alle ingaande en uitgaande transfers in de Eredivisie op je gemak teruglezen.

Martin Jol, hoofd van het Technisch Hart, heet Andrei Ratiu met enthousiasme welkom. “Na het vertrek van Dion Malone, die veel op de positie van rechtsachter gespeeld heeft, was een betere bezetting op deze plek gewenst. Het voordeel van Andrei is dat hij op meerdere linies aan de rechterkant kan spelen. Als hij als back speelt, is hij dan ook zeer offensief ingesteld." Foto - © ADO Den Haag

ADO DEN HAAG

Nieuw

Kees de Boer (afkomstig van Swansea City, contract tot 2022)

Mike Havekotte (werd verhuurd aan FC Dordrecht)

Robin Polley (werd verhuurd aan FC Dordrecht)

Amar Catic (afkomstig van PSV, contract tot medio 2023)

Milan van Ewijk (werd verhuurd aan SC Cambuur)

Samy Bourard (afkomstig van FC Eindhoven, contract tot 2022)

Emilio Estevez Tsai (afkomstig van York9 FC, contract tot medio 2021)*

Peet Bijen (afkomstig van FC Twente, contract tot medio 2022)*

Samy Bourard (afkomstig van FC Eindhoven, contract tot medio 2022)

Boy Kemper (afkomstig van Ajax, contract tot medio 2023)

Andrei Florin Ratiu (gehuurd van Villarreal) **

*Met optie op nog een jaar

** Met optie tot koop

Weg

Sam Stubbs (werd gehuurd van Middlesbrough)

Keyennu Lont (vertrokken naar Feyenoord)

Tudor Baluta (werd gehuurd van Brighton & Hove Albion)

Mark Duffy (werd gehuurd van Sheffield United)

Crysencio Summerville (werd gehuurd van Feyenoord)

Dion Malone (transfervrij)

Tomás Necid (transfervrij)

George Thomas (werd gehuurd van Leicester City)

Omar Bogle (werd gehuurd van Cardiff City)

Thom Haye (vertrokken naar NAC Breda)

Aleksandar Bjelica (werd gehuurd van Korona Kielce)

Laurens De Bock (werd gehuurd van Leeds United)

Thijmen Goppel (vertrokken naar Roda JC Kerkrade)

Lorenzo van Kleef (verhuurd aan FC Eindhoven)

Hennos Asmelash (transfervrij)

Hugo Botermans (verhuurd aan FC Eindhoven)

Elson Hooi (transfervrij)

Mats van Kins (vertrokken naar Noordwijk)

Mick van Buren (werd gehuurd van Slavia Praag)

Jordan Spence (transfervrij)

AJAX

Nieuw

Noa Lang (werd verhuurd aan FC Twente)

Maarten Stekelenburg (afkomstig van Everton, contract tot 2021)

Antony (afkomstig van São Paulo, contract tot 2025)

Lisandro Magallán (werd verhuurd aan Deportivo Alavés)

Dennis Johnsen (werd verhuurd aan PEC Zwolle)

Mohammed Kudus (afkomstig van FC Nordsjaelland, contract tot 2025

Sven Botman (werd verhuurd aan SC Heerenveen)

Weg

Nicolas Kühn (verhuurd aan Bayern München)

Hakim Ziyech (vertrokken naar Chelsea)

Ryan Babel (werd gehuurd van Galatasaray)

Benjamin van Leer (vertrokken naar Sparta Rotterdam)

Kik Pierie (verhuurd aan FC Twente)

Joël Veltman (vertrokken naar Brighton & Hove Albion)

Bruno Varela (werd gehuurd van Benfica)

Sven Botman (vertrokken naar Lille)

AZ gaat er alles aan doen om de selectie intact te houden voor eind augustus, wanneer de cruciale wedstrijd in de voorronde van de Champions League op het programma staat. "Het is niet zo dat we daar met spelers afspraken over hebben gemaakt, maar je kunt je voorstellen dat het niet logisch is om spelers te verkopen voordat we die wedstrijd hebben gespeeld’’, zo verzekerde directeur voetbalzaken Max Huiberts begin deze maand in gesprek met het Noordhollands Dagblad.

AZ

Nieuw

Leon Bergsma (werd verhuurd aan FC Den Bosch)

Hobie Verhulst (afkomstig van Go Ahead Eagles, contract tot 2021)

Jeremy Helmer (werd verhuurd aan De Graafschap)

Elber Evora (afkomstig van Feyenoord, contract tot 2021)

Tijjani Reijnders (werd verhuurd aan RKC Waalwijk)

Weg

Ondrej Mihálik (vertrokken naar Viktoria Plzen)

Mees Hoedemakers (vertrokken naar SC Cambuur)

Henri Weigelt (transfervrij)

Stijn Wuytens (vertrokken naar SK Lommel)

Jasper Schendelaar (verhuurd aan Telstar)

Justin Bakker (transfervrij)

Jelle Duin (verhuurd aan MVV Maastricht)

Robin Lathouwers (transfervrij)

Rody de Boer (verhuurd aan De Graafschap)

Vincent Regeling (transfervrij)

Joerie Church (vertrokken naar SV Rödinghausen)

Mauro Savastano (transfervrij)

FC EMMEN

Nieuw

Simon Tibbling (afkomstig van Bröndby IF, contract tot 2022)*

Caner Cavlan (afkomstig van Austria Wien, contract tot 2021)*

Behadil Sabani (afkomstig van Borussia Mönchengladbach, contract tot 2022)*

Sekou Sidibe (afkomstig van PSV, contract tot 2022)*

Lucas Bernadou (afkomstig van Paris Saint-Germain, contract tot 2022)*

*Met optie op nog een jaar

Weg

Lorenzo Burnet (transfervrij)

Michaël Heylen (vertrokken naar Sparta Rotterdam)

Wouter Marinus (transfervrij)

Freddy Quispel (vertrokken naar VfB Oldenburg)

Henk Bos (transfervrij)

Pontus Dahlberg (werd gehuurd van Watford)

Jafar Arias (vertrokken naar VVV-Venlo)

Jan-Niklas Beste (werd gehuurd van Werder Bremen)

Tom Hiariej (transfervrij)

Kerim Frei (werd gehuurd van Istanbul Basaksehir)

Filip Ugrinic (werd gehuurd van FC Luzern)

Stefan van der Lei (transfervrij)

Robbert de Vos (transfervrij)

Luka Adzic (werd gehuurd van Anderlecht)

Desevio Payne (transfervrij)

Daniel Camara Bos (transfervrij)

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus is zeer te spreken over het aantrekken van Damil Dankerlui. “Hij is een atletische en snelle speler met veel voetballend vermogen en Damil is multifunctioneel inzetbaar. In onze beoogde speelwijze, waarin we flexibel willen zijn, past dit heel goed. Damil heeft de laatste jaren behoorlijk wat ervaring opgedaan en hij is nog relatief jong."

FC GRONINGEN

Nieuw

Arjen Robben (was gestopt, contract tot 2021)

Wessel Dammers (afkomstig van Fortuna Sittard, contract tot 2023)

Damil Dankerlui (afkomstig van Willem II, contract tot 2024)

Tom van de Looi (werd verhuurd aan NEC)

Amir Absalem (werd verhuurd aan Almere City FC)

Weg

Daishawn Redan (werd gehuurd van Hertha BSC)

Django Warmerdam (vertrokken naar FC Utrecht)

Tapmahoe Sopacua (transfervrij)

Mike te Wierik (vertrokken naar Derby County)

Joel Asoro (werd gehuurd van Swansea City)

Marco van Duin (gestopt)

Technisch directeur Jan Streuer: "Bij FC Volendam heeft Gijs afgelopen jaar een sterke groei doorgemaakt en was hij met zes goals en tien assists van grote waarde. Als linksback heeft hij ook de goede aanvallende kwaliteiten. Hij is een harde werker en een ambitieuze speler. Gijs heeft het laten zien in de Keuken Kampioen Divisie en wij hebben er alle vertrouwen in dat hij hier een nieuwe stap gaat maken.”

FC TWENTE

Nieuw

Kik Pierie (gehuurd van Ajax)

Alexander Jeremejeff (gehuurd van Dynamo Dresden)*

Nathan Markelo (gehuurd van Everton)

Václav Cerny (gehuurd van FC Utrecht)

Gijs Smal (afkomstig van FC Volendam, contract tot 2023)

Lazaros Lamprou (gehuurd van PAOK Saloniki)

*Met optie tot koop

Weg

Rafik Zekhnini (werd gehuurd van Fiorentina)

Javier Espinosa (transfervrij)

Oriol Busquets (werd gehuurd van Barcelona)

Noa Lang (werd gehuurd van Ajax)

Calvin Verdonk (werd gehuurd van Feyenoord)

Peet Bijen (vertrokken naar ADO Den Haag)

Giovanni Troupée (werd gehuurd van FC Utrecht)

Paul Verhaegh (gestopt)

José Matos (werd gehuurd van Cádiz)

Emil Berggreen (transfervrij)

Joel Latibeaudiere (werd gehuurd van Manchester City)

Aitor Cantalapiedra (vertrokken naar Panathinaikos)

Tim Hölscher (transfervrij)

Keito Nakamura (werd gehuurd van Sint-Truiden)

Haris Vuckic (transfervrij)

FC UTRECHT

Nieuw

Patrick Joosten (werd verhuurd aan Sparta Rotterdam)

Justin Hoogma (gehuurd van TSG Hoffenheim)

Dario Dumic (werd verhuurd aan SV Darmstadt 98)

Nick Venema (werd verhuurd aan Almere City FC)

Django Warmerdam (afkomstig van FC Groningen, contract tot 2023)

Othman Boussaid (werd verhuurd aan NAC Breda)

Emil Bergström (werd verhuurd aan FC Basel)

Giovanni Troupée (werd verhuurd aan FC Twente)

Weg

Urby Emanuelson (transfervrij)

Issah Abass (werd gehuurd van FSV Mainz 05)

Václav Cerny (verhuurd aan FC Twente)

Kristoffer Peterson (werd gehuurd van Swansea City)

Jeroen Zoet (werd gehuurd van PSV)

Jean-Christophe Bahebeck (transfervrij)

Lamine Sané (transfervrij)

Mitchell van Rooijen (verhuurd aan Excelsior)

Ruben Hoogenhout (transfervrij)

Rico Strieder (vertrokken naar PEC Zwolle)

Mehdi Lehaire (transfervrij)

Technisch directeur Frank Arnesen toont zich tevreden met Mark Diemers. "We zien Mark als een goede versterking voor ons middenveld. Hij is een harde werker met een goede pass en een prima schot. Een speler met de nodige ervaring in de Eredivisie die klaar is voor de volgende stap: schitteren bij Feyenoord."

FEYENOORD

Nieuw

Mark Diemers (afkomstig van Fortuna Sittard)

Liam Kelly (werd verhuurd aan Oxford United)

Bart Nieuwkoop (werd verhuurd aan Willem II)

Christian Conteh (afkomstig van FC St. Pauli, contract tot 2024)

Crysencio Summerville (werd verhuurd aan ADO Den Haag)

Dylan Vente (werd verhuurd aan RKC Waalwijk)

Achraf El Bouchataoui (werd verhuurd aan FC Dordrecht)

Bryan Linssen (afkomstig van Vitesse, contract tot 2023)

Wouter Burger (werd verhuurd aan Excelsior)

Weg

Rick Karsdorp (werd gehuurd van AS Roma)

Jan-Arie van der Heijden (transfervrij)

Oguzhan Özyakup (werd gehuurd van Besiktas)

Renato Tapia (vertrokken naar Celta de Vigo)

Edgar Ié (werd gehuurd van Trabzonspor)

Cheick Touré (vertrokken naar PSV)

Elber Evora (vertrokken naar AZ)

Calvin Verdonk (transfervrij)

FORTUNA SITTARD

Nieuw

Áron Dobos (werd verhuurd aan Gyori ETO FC)

Joshua Wehking (afkomstig van Hamburger SV, contract tot 2022)

Roel Janssen (afkomstig van VVV-Venlo, contract tot 2023)

Lisandro Semedo (werd verhuurd aan OFI Kreta)

André Vidigal (werd verhuurd aan APOEL Nicosia)

George Cox (afkomstig van Brighton & Hove Albion, contract tot 2023)

Yanick van Osch (afkomstig van PSV, contract tot 2022)

Emil Hansson (afkomstig van Hannover 96, contract tot 2024)

Weg

Leandro Fernandes (werd gehuurd van Juventus)

Wessel Dammers (vertrokken naar FC Groningen)

Felix Passlack (werd gehuurd van Borussia Dortmund)

Luc Tinnemans (transfervrij)

Áron Dobos (vertrokken naar Szeged-Csanad)

Àlex Carbonell (werd gehuurd van Valencia)

Rowen Koot (transfervrij)

Nikolai Frederiksen (werd gehuurd van Juventus)

Vitalie Damascan (werd gehuurd van Torino)

Carlos Faya (werd gehuurd van APC)

Mark Diemers (vertrokken naar Feyenoord)

Lazar Kojic (vertrokken naar FK Proleter Novi Sad)

Amadou Ciss (vertrokken naar Amiens)

Azbe Jug (vertrokken naar SK Maribor)

Technisch directeur Tim Gilissen: “Met Marco Rente erbij hebben we de benodigde extra rechter centrale verdediger. Hij heeft de kenmerken die we zoeken op die positie. We denken dat hij het in zich heeft binnen afzienbare tijd door te groeien naar het vereiste Eredivisie-niveau.” (Foto - © nesmedia.nl)

HERACLES ALMELO

Nieuw

Noah Fadiga (afkomstig van Club Brugge, contract tot 2023)

Delano Burgzorg (afkomstig van Spezia, contract tot 2023)

Rai Vloet (afkomstig van Excelsior, contract tot 2023)

Marco Rente (afkomstig van Borussia Dortmund, contract tot 2023)*

Sinan Bakis (afkomstig van Admira Wacker, contract tot 2023)

*Met optie op nog een jaar

Weg

Mohammed Osman (transfervrij)

Dario Van den Buijs (vertrokken naar K. Beerschot V.A)

Mauro Júnior (werd gehuurd van PSV)

Niels Leemhuis (vertrokken naar Excelsior '31)

Joey Konings (vertrokken naar De Graafschap)

Maximilian Rossmann (transfervrij)

Cyriel Dessers (vertrokken naar KRC Genk)

Dabney Dos Santos (transfervrij)

Reuven Niemeijer (vertrokken naar Excelsior)

Alexander Merkel (transfervrij)

Jelle van Benthem (vertrokken naar SV Straelen)

Stephen Sama (transfervrij)

Jesper Drost (vertrokken naar PEC Zwolle)

Sebastian Jakubiak (vertrokken naar 1. FC Magdeburg)

PEC ZWOLLE

Nieuw

Rico Strieder (afkomstig van FC Utrecht, contract tot 2022)

Zian Flemming (werd verhuurd aan NEC)

Jesper Drost (afkomstig van Heracles Almelo, contract tot 2021)

Clint Leemans (werd verhuurd aan RKC Waalwijk)

Weg

Jarni Koorman (transfervrij)

Dennis Johnsen (werd gehuurd van Ajax)

Lennart Thy (vertrokken naar Sparta Rotterdam)

Etiënne Reijnen (gestopt)

Gustavo Hamer (vertrokken naar Coventry City)

Rick Dekker (vertrokken naar De Graafschap)

Stanley Elbers (transfervrij)

Roger Schmidt beschikt over 22 veldspelers en zit dan ook niet te wachten op breedteversterkingen. Samen met technisch manager John de Jong kijkt hij hoe de selectie van PSV kwalitatief nog sterker kan worden. "We moeten spelers zien te vinden die ons als totaal een impuls geven. We verlangen nu veel van een jonge groep", vertelt hij aan het Eindhovens Dagblad. "Er zitten veel spelers in die zich nog kunnen en moeten ontwikkelen en we kijken daarom naar spelers die ons ook daarmee verder kunnen helpen."

PSV

Nieuw

Mauro Júnior (werd verhuurd aan Heracles Almelo)

Cheick Touré (afkomstig van Feyenoord, contract tot 2022)

Maximiliano Romero (werd verhuurd aan Vélez Sarsfield)

Hidde Jurjus (werd verhuurd aan De Graafschap)

Jeroen Zoet (werd verhuurd aan FC Utrecht)

Armando Obispo (werd verhuurd aan Vitesse)

Joël Piroe (werd verhuurd aan Sparta Rotterdam)

Dante Rigo (werd verhuurd aan Sparta Rotterdam)

Weg

Luuk Koopmans (vertrokken naar ADO Den Haag)

Daniel Schwaab (transfervrij)

Yanick van Osch (vertrokken naar Fortuna Sittard)

Oliver Horvath (transfervrij)

Kostas Mitroglou (werd gehuurd van Olympique Marseille)

Robbin Ruiter (vertrokken naar Willem II)

Ricardo Rodríguez (werd gehuurd van AC Milan)

Ibrahim Afellay (transfervrij)

Derrick Luckassen (verhuurd aan Anderlecht)

Maxime Soulas (transfervrij)

Steven Theunissen (vertrokken naar GVVV)

Amir Catic (vertrokken naar ADO Den Haag)

Baggio Wallenburg (transfervrij)

Robin Lauwers (transfervrij)

Algemeen directeur Frank van Mosselveld is erg content met de komst van Kostas Lamprou. "Een doelman toevoegen aan de selectie met veel ervaring op het hoogste niveau stond hoog op ons lijstje. In de persoon van Kostas hebben we die gevonden. Met zijn degelijkheid en ervaring in de (sub)top van Nederland zorgt hij naast een kwaliteitsimpuls binnen de selectie, ook voor extra concurrentie onder de lat."

RKC WAALWIJK

Nieuw

Kostas Lamprou (afkomstig van Vitesse, contract tot 2021)

James Efmorfidis (afkomstig van Almere City FC, contract tot 2022)

Thierry Lutonda (gehuurd van Anderlecht)*

*Met optie tot koop

Weg

Hannes Delcroix (werd gehuurd van Anderlecht)

Ingo van Weert (transfervrij)

Darren Maatsen (verhuurd aan Stabaek IF)

Kees Heemskerk (transfervrij)

Clint Leemans (werd gehuurd van PEC Zwolle)

Fabian Sporkslede (transfervrij)

Emil Hansson (werd gehuurd van Hannover 96)

Daan Rienstra (vertrokken naar Volos)

Stanley Elbers (werd gehuurd van PEC Zwolle)

Stefan Velkov (werd gehuurd van FC Den Bosch)

Henrico Drost (gestopt)

Dylan Vente (werd gehuurd van Feyenoord)

Tijjani Reijnders (werd gehuurd van AZ)

Technisch manager Gerry Hamstra is blij met de komst van Sieben Dewaele. "Een goede speler met veel kwaliteit. Sieben is een stabiele middenvelder, die positioneel sterk is en goed als eerste aanspeelpunt op het middenveld kan fungeren. Hij heeft daarnaast al behoorlijk wat ervaring op het hoogste niveau."

SC HEERENVEEN

Nieuw

Sieben Dewaele (gehuurd van Anderlecht)

Erwin Mulder (afkomstig van Swansea City, contract tot 2022)

Weg

Jens Odgaard (werd gehuurd van Sassuolo)

Andreas Skovgaard (verhuurd aan Örebro SK)

Jordy Bruijn (vertrokken naar NEC)

Ricardo van Rhijn (transfervrij)

Alen Halilovic (werd gehuurd van AC Milan)

Warner Hahn (transfervrij)

Doan Van Hau (werd gehuurd van Hanoi FC)

Filip Bednarek (vertrokken naar Lech Poznán)

Sven Botman (werd gehuurd van Ajax)

Trevor Doornbusch (vertrokken naar Telstar)

Emil Frederiksen (vertrokken naar SönderjyskE)

Daniel Höegh (transfervrij)

SPARTA ROTTERDAM

Nieuw

Reda Kharchouch (afkomstig van Telstar, contract tot 2022)

Michaël Heylen (afkomstig van FC Emmen, contract tot 2022)

Benjamin van Leer (afkomstig van Ajax, contract tot 2022)

Maduka Okoye (afkomstig van Fortuna Düsseldorf, contract tot 2022)

Lennart Thy (afkomstig van PEC Zwolle, contract tot 2021)

Danzell Gravenberch (afkomstig van FC Dordrecht, contract tot 2021)

Weg

Suently Alberto (transfervrij)

Ragnar Ache (vertrokken naar Eintracht Frankfurt)

Ariel Harush (transfervrij)

Dante Rigo (werd gehuurd van PSV)

Patrick Joosten (werd gehuurd van FC Utrecht)

Joël Piroe (werd gehuurd van PSV)

Khalid Karami (werd gehuurd van Vitesse)

Elayis Tavsan (vertrokken naar NEC)

Jurgen Mattheij (vertrokken naar CSKA Sofia)

Technisch directeur Johannes Spors looft Loïs Openda. "Het was duidelijk dat we op zoek waren naar aanvallende impulsen. Loïs is een pijlsnelle aanvaller, die goed de ruimtes weet te benutten. Loïs staat te boek als een veelbelovend talent, die zelfs al CL-ervaring in de benen heeft. We hopen dat hij zijn ontwikkeling door blijft zetten. Dan gaan we veel plezier aan hem beleven."

VITESSE

Nieuw

Loïs Openda (gehuurd van Club Brugge)

Jeroen Houwen (werd verhuurd aan Go Ahead Eagles)

Maximilian Wittek (afkomstig van SpVgg Greuther Fürth)

Thomas Bruns (werd verhuurd aan VVV-Venlo)

Oussama Darfalou (werd verhuurd aan VVV-Venlo)

Jacob Rasmussen (gehuurd van Fiorentina)

Oussama Tannane (afkomstig van Saint-Étienne)

Weg

Bryan Linssen (vertrokken naar Feyenoord)

Khalid Karami (transfervrij)

Charly Musonda (werd gehuurd van Chelsea)

Julian Lelieveld (vertrokken naar De Graafschap)

Jay-Roy Grot (werd gehuurd van Leeds United)

Kostas Lamprou (vertrokken naar RKC Waalwijk)

Joshua Brenet (werd gehuurd van TSG Hoffenheim)

Özgür Aktas (transfervrij)

Armando Obispo (werd gehuurd van PSV)

Tim Matavz (vertrokken naar Al-Wahda)

Nouha Dicko (werd gehuurd van Hull City)

Özgür Aktas (transfervrij)

VVV-VENLO

Nieuw

Guus Hupperts (afkomstig van Lokeren, contract tot 2022)

Roy Gelmi (afkomstig van FC Thun, contract tot 2022)

Arjan Swinkels (afkomstig van KV Mechelen, contract tot 2021)

Lukas Schmitz (afkomstig van AC Wolfsberger, contract tot 2022)

Jafar Arias (afkomstig van FC Emmen, contract tot 2021)

Weg

Nils Röseler (vertrokken naar SV Sandhausen)

Lee Cattermole (transfervrij)

Thomas Bruns (werd gehuurd van Vitesse)

Roel Janssen (vertrokken naar Fortuna Sittard)

Haji Wright (vertrokken naar SønderjyskE)

Johnathan Opoku (transfervrij)

Jerome Sinclair (werd gehuurd van Watford)

Peter van Ooijen (vertrokken naar KFC Uerdingen)

Oussama Darfalou (werd gehuurd van Vitesse)

John Yeboah (werd gehuurd van VfL Wolfsburg)

Technisch directeur Joris Mathijsen wijst op de kwaliteiten van Robbin Ruiter. "Het is voor ons belangrijk een doelman te hebben die er meteen kan staan. Robbin voldoet daaraan, want hij is fit en heeft veel ervaring. Daarnaast is hij een meevoetballende keeper, een kwaliteit die voor onze speelwijze van belang is."

WILLEM II

Nieuw

Robbin Ruiter (afkomstig van PSV, contract tot 2022)

Leeroy Owusu (afkomstig van De Graafschap, contract tot 2023)

Justin Ogenia (werd verhuurd aan FC Eindhoven)

Kwasi Wriedt (afkomstig van Bayern München, contract tot 2023)

Victor van den Bogert (werd verhuurd aan De Graafschap)

Derrick Köhn (afkomstig van Bayern München, contract tot 2023)

Weg

Damil Dankerlui (vertrokken naar FC Groningen)

Marios Vrousai (werd gehuurd van Olympiacos Piraeus)

Michael Woud (verhuurd aan Almere City FC)

Bart Nieuwkoop (werd gehuurd van Feyenoord)

Fernando Lewis (transfervrij)

João Queirós (werd gehuurd van 1. FC Köln)

James McGarry (transfervrij)

Timon Wellenreuther (vertrokken naar Anderlecht)

Atakan Akkaynak (verhuurd aan Rizespor)

Georgios Strezos (transfervrij)

