Hoofdrollen voor Luis Díaz en Chancel Mbemba in epische finale FC Porto

FC Porto heeft zaterdagavond op epische wijze beslag gelegd op de Taça de Portugal, het belangrijkste bekertoernooi van het Zuid-Europese land. Het elftal van trainer Sérgio Conceição won in het Estádio Cidade de Coimbra met 1-2 van aartsrivaal Benfica, ondanks een relatief vroege rode kaart voor Luis Díaz.

De 23-jarige middenvelder van FC Porto eiste aan het einde van de eerste helft onbedoeld een hoofdrol voor zichzelf op. Díaz plaatste zijn noppen rond de middencirkel lelijk op het been van André Almeida, waarna hij met zijn tweede gele kaart van de avond van het veld werd gestuurd, waar een directe rode kaart overigens ook niet had misstaan.

FC Porto kwam zo al vroeg met een man minder te staan, maar wist de rust wel te halen zonder kleerscheuren. In het eerste kwartier na de onderbreking zorgde Chancel Mbemba met twee doelpunten in korte tijd voor een verrassende wending in de wedstrijd. De Congolese verdediger scoorde tweemaal na een indirecte vrije trap en hielp FC Porto zo verrassend aan een comfortabele voorsprong.

Benfica kon daarna lang tijd geen vuist maken, maar wist door een benutte strafschop van Carlos Vinícius zes minuten voor tijd toch nog voor een spannende slotfase te zorgen. FC Porto hield echter stand en completeerde zo voor het eerst sinds 2011 de nationale dubbel. Het elftal van Conceição had zich vorige maand immers al tot kampioen van Portugal gekroond, eveneens ten koste van Benfica.