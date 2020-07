RKC Waalwijk bereikt akkoord met aanvoerder over contractontbinding

Aanvoerder Daan Rienstra gaat RKC Waalwijk verlaten. De Brabanders melden donderdagochtend via de officiële kanalen dat er een akkoord is bereikt met de middenvelder over de ontbinding van zijn nog tot volgend jaar doorlopende contract. Rienstra kiest voor een avontuur bij een, niet nader genoemde, buitenlandse club.

Rienstra was de afgelopen vijf jaar actief bij RKC, dat hem destijds overnam van Heracles Almelo: “Daan kwam in 2015 bij de club en heeft in die jaren daaropvolgend ups en downs meegemaakt met onze club. Hij ging voorop in de strijd op het veld en was ook buiten het veld een belangrijke speler”, reageert algemeen directeur Frank van Mosselveld.

“Toen hij onlangs aangaf na vijf jaar RKC toe te zijn aan een nieuw buitenlands avontuur, en aan de club vroeg om mee te denken, zijn we in gesprek gegaan. Uitkomst van de gesprekken was dat voor beide partijen contractontbinding de beste optie is, zodat Daan vrij is om zijn droom na te jagen. We willen Daan onwijs bedanken voor al zijn jaren hier bij ons in Waalwijk en hem veel succes wensen in zijn verdere carrière”, sluit hij af.

De 27-jarige Rienstra speelde in totaal 150 wedstrijden namens RKC, waarin hij goed was voor 6 doelpunten en 9 assists. Voor zijn periode in Waalwijk was hij actief in de jeugd van Ajax en Feyenoord, bij amateurclubs SV Meervogels ’31 en ADO ’20 en bij Heracles.