Applaus Lampard onderstreept bliksemstart Ziyech bij Chelsea

Frank Lampard is volgens The Sun nu al bijzonder gecharmeerd van Hakim Ziyech, terwijl de van Ajax overgekomen spelmaker zijn officiële debuut voor the Blues nog moet maken. De Engelse krant geeft een fraaie actie van Ziyech op het trainingsveld als voorbeeld van de status die de aanvallende middenvelder nu al heeft in West-Londen. Ook zijn ploeggenoten lijken nu al onder de indruk te zijn van de international van Marokko.

Ziyech gaf tijdens de midweekse oefensessie op trainingscomplex Cobham met een fraai lobje de bal aan de Spaanse vleugelaanvaller Pedro, die vervolgens van dichtbij onberispelijk raak schoot. Wat volgde was applaus van Lampard en de overige leden van de technische staf van Chelsea. Niet de treffer van Pedro, maar de geweldige voorbereidende actie van Ziyech kreeg volop waardering van de Engelse manager. "Wat een doelpunt", valt te horen op een YouTube-video die door Chelsea op de social media-kanalen is gedeeld. Volgens The Sun laat Ziyech tijdens de trainingen van Chelsea geregeld mooie dingen zien, met een tevreden Lampard als resultaat.

Lampard was tijdens de midweekse training van Chelsea intensief bezig met spelers die woensdag niet in actie kwamen in de uitwedstrijd tegen kampioen Liverpool (5-3). Deze zondag wordt het Premier League-seizoen afgesloten met een thuiswedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers. Normaal gesproken zit Ziyech op de tribune van Stamford Bridge om zijn nieuwe ploeggenoten aan het werk te zien. De voormalig Ajacied werd onlangs ook al gespot toen hij de ontmoeting met het gedegradeerde Norwich City (1-0) bijwoonde in Londen.