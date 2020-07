Besiktas kijkt massaal op telefoon en juicht na Houdini-act

Besiktas heeft op de laatste dag van de Süper Lig een startbewijs veiliggesteld voor de tweede kwalificatieronde van de Champions League. Het team van trainer Sergen Yalçin won zaterdagavond met 0-3 van Gençlerbirligi, terwijl Sivasspor onderuit ging bij Göztepe (2-1). Daardoor klimt Besiktas ten koste van Sivasspor naar de derde plek. Na het laatste fluitsignaal was te zien dat spelers van de club op hun telefoon keken in afwachting van de uitslag uit Izmir en uiteindelijk was de ontlading groot. Normaliter zou nummer twee Trabzonspor het ticket voor de Champions League-voorronde opeisen, maar die club is uitgesloten van Europees voetbal. Ook onderin vielen beslissingen: Yeni Malatyaspor en Kayserispor zijn, respectievelijk als nummers zeventien en zestien, zeker van degradatie. Ankaragücü, dat zich niet meer kon handhaven, eindigt als nummer laatst.

Gençlerbirligi - Besiktas 0-3

De eerste helft tussen Gençlerbirligi en Besiktas werd gekenmerkt door afgekeurde doelpunten. Na 35 minuten vuurde Flávio een lage, snoeiharde vrije trap af; ploeggenoot Arda Kizildag had zittend plaatsgenomen naast de muur en veranderde de bal van richting met de arm, waardoor het doelpunt werd geannuleerd. Kort voor de pauze krulde Georges-Kévin N'Koudou de bal vanbuiten het strafschopgebied op schitterende wijze in de verre bovenhoek, maar vanwege een handsbal van Abdoulay Diaby in de aanloop naar de treffer bleef het 0-0. Na de pauze kende arbiter Bahattin Simsek een strafschop toe aan Besiktas en daar viel de eerste geldige treffer uit. Gökhan Gönül hield de bal hoog in het zestienmetergebied en leidde daarmee een handsbal in van zijn bewaker Daniel Candeias.

De strafschop werd benut door Atiba Hutchinson, via de binnenkant van de linkerpaal. Gençlerbirligi gaf zich nog niet gewonnen en kreeg een gigantische kans na een voorzet van Halil Pehlivan vanaf de linkerflank; voor een open doel schoot Soner Dikmen over. Kort daarna kwam Mats Seuntjens binnen de lijnen bij Gençlerbirligi, terwijl landgenoot Mike van Beijnen op de bank bleef zitten. Elf minuten voor tijd gooide Besiktas de wedstrijd op slot via Diaby, die na een splijtende steekpass vanuit het middenveld eerder bij de bal was dan keeper Burak Capkinoglu en eenvoudig kon afronden. Kort daarna verdiende Besiktas weer een penalty na een overtreding van keeper Capkinoglu, nota bene bezig aan zijn debuut, op Diaby; Mohamed Elneny schoot de penalty hoog raak.

Göztepe - Sivasspor 3-1

Een overwinning was voor Besiktas niet genoeg om te stijgen op de ranglijst: Trabzonspor moest punten morsen op bezoek bij Göztepe, dat enkel nog van de elfde naar de tiende plek kon stijgen. Na een halfuur kwam de thuisploeg via een strafschop aan de leiding. Een stevige sliding van Baris Yardimci op Zlatako Tripic bood Stefano Napoleoni de kans om de score te openen vanaf elf meter, zij het via de hand van keeper Mamadou Samassa. Aan het begin van de tweede helft zorgde invaller Fernando voor het evenwicht met een kopbal bij de eerste paal na een corner van Mert Hakan Yandas, maar de 37-jarige veteraan Marcio Mossoro bepaalde de eindstand toen hij van dichtbij ongehinderd een voorzet van Tripic kon binnenknikken. Een strafschop van Berkan Emir betekende in de blessuretijd de 3-1. Sivasspor eindigt op de vierde plek en gaat de groepsfase van de Europa League in.

Kayserispor-Trabzonspor maçinin ilk yarisinda yasanan pozisyon. Sizce gol karari çikabilir miydi? Bu hesap kapanacak, @goalforza sayfasini takip ediniz. pic.twitter.com/BCBQQXPEJe — @goalforza'yi takip ediniz. (@canligol_tv) July 25, 2020

Kayserispor - Trabzonspor 1-2

Kayserispor voelde zich aan het einde van de eerste helft ernstig tekort gedaan, toen zowel de scheidsrechter als VAR een geldig lijkend doelpunt van Pedro Henrique weigerde toe te kennen. Ugurcan Cakir redde eerst op een kopbal van de nummer tien, waarna de goalie de rebound van Henrique een stuk achter de lijn leek te keren, maar een treffer kwam dus niet op het scorebord. Ruim een kwartier na rust kwam Trabzonspor wél op voorsprong, doordat Filip Novak in de rebound profiteerde na een half gekeerd afstandsschot van Sosa. Kayserispor kwam in de 85ste minuut terug tot 1-1 via een penalty van Pedro Henrique, maar Trabzonspor wist de wedstrijd in de slotseconde alsnog te winnen. Kayserispor moest winnen om degradatie te voorkomen en zocht daarom vol de aanval, waardoor het achterin helemaal open lag, en Alexander Sörloth in vrije positie zijn 24ste goal van het seizoen kon maken: 1-2.

Fenerbahçe - Rizespor 3-1

Voor nummer zeven Fenerbahçe stond er weinig meer op het spel, maar de club wilde het seizoen goed afsluiten. Fenerbahçe leidde bij rust met 1-0, maar aan kansen voor Rizespor was geen gebrek. Tot tweemaal toe had Fernando Boldrin het vizier niet op scherp staan: de aanvallende middenvelder schoot halverwege de eerste helft net over uit een kansrijke positie, terwijl hij kort voor de pauze faalde in een één-op-één-situatie met doelman Harun Tekin, die in de laatste wedstrijd van het seizoen van de reservebank mocht komen. Bovendien kopte Milan Skoda via het hoofd van Allahyar Sayyadmanesh, voor het eerst basisklant van Fenerbahçe. Het doelpunt van de thuisploeg kwam voort uit een strafschop. Abdullah Durak raakte de bal kwijt op het middenveld en probeerde zijn fout te herstellen, maar gaf Emre Belözoglu een duw die resulteerde in een penalty. De middenvelder benutte de strafschop zelf, door laag in de rechterhoek te mikken. Na een uur spelen stelde Garry Mendes Rodrigues de drie punten veilig met een laag en geplaatst schot in de linkerhoek vanaf de rand van het strafschopgebied. Diep in de blessuretijd maakte Ozan Tufan er 3-1 van.