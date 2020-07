‘Hij bulkte van het talent, zo jammer dat hij niet meer voor Ajax speelt’

Mitchel Bakker staat er goed op bij Paris Saint-Germain. De twintigjarige linksback verkaste vorig jaar zomer van Jong Ajax naar de Franse topclub, die hem tot medio 2023 vastlegde. De Nederlander heeft in de afgelopen tijd drie opeenvolgende basisplaatsen gekregen bij PSG, waardoor een basisplek in Coupe de France-finale tegen Saint-Étienne vrijdagavond lonkt.

Voormalig jeugdtrainer Gery Vink had Bakker twee jaar onder zijn hoede in de jeugd van de Amsterdammers. De trainer vindt het 'echt zonde' dat Bakker niet meer bij Ajax speelt. "Hij was de beoogde linksback voor Ajax 1, hij had het zeker in zich om dat te bereiken. Het was fantastisch om met hem te werken", zegt Vink in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Bakker was volgens Vink een vrij complete linksback. "Hij is fysiek ijzersterk, snel en is goed aan de bal. Het enige probleem was dat hij wat rommelig was. Licht chaotisch, noemde ik het altijd. In tactisch opzicht blokkeerde hij snel en moest hij een hoop leren", aldus Vink, die benadrukt dat Bakker een belangrijke schakel in het team was

"Een zeer gewaardeerde kracht die bulkte van het talent. Hij heeft alle ingrediënten om door te breken in de top. Daarom vind ik het zo jammer dat hij niet meer voor Ajax speelt." Vink geniet van de wijze waarop Bakker zich laat zien bij les Parisiens. "PSG is veel in balbezit, dan komt hij goed tot zijn recht. We moeten niet verbaasd opkijken als hij straks vaste klant is op het opstellingsformulier."