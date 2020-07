‘Heerenveen verrast met komst doelman met Champions League-ervaring’

Erwin Mulder keert na drie seizoenen bij Swansea City terug bij sc Heerenveen, dat de doelman transfervrij verwelkomt. De 31-jarige plaatste zich met the Swans op de slotdag van het seizoen in de Championship voor de play-offs om promotie, waardoor hij zich pas later kan melden in Friesland. Heerenveen wil voor die tijd een andere sluitpost aantrekken en volgens het Portugese medium Record is Mile Svilar de belangrijkste kandidaat.

De twintigjarige doelman uit België komt normaal gesproken op huurbasis over. KV Mechelen was ook in de markt voor de sluitpost van Benfica, maar Svilar heeft naar verluidt een voorkeur voor een tijdelijke verhuizing richting de Eredivisie. De door Heerenveen begeerde jongeling moet in de Portugese hoofdstad Odysseas Vlachodimos voor zich dulden. Desondanks wil de Benfica-leiding zijn tot 2022 lopende contract openbreken en verlengen.

De door Anderlecht opgeleide Svilar staat op 21 wedstrijden in de hoofdmacht van Benfica. Afgelopen seizoen moest hij het voornamelijk doen met speeltijd in het beloftenelftal. De teller bleef uiteindelijk steken op 22 duels. Svilar, die ook even in de jeugdopleiding van Germinal Beerschot speelde, deed in 2017 op zeventienjarige leeftijd ervaring op in de Champions League, met optredens tegen onder meer Manchester United.

Technisch manager Gerry Hamstra is al enige tijd op zoek naar versterkingen voor het keepersgilde van sc Heerenveen. Warner Hahn en Trevor Doornbusch besloten om hun aflopende contracten niet te verlengen, terwijl Filip Bednarek transfervrij de overstap maakte naar de Poolse topclub Lech Poznan.