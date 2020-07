Vitesse presenteert met voormalig jeugdinternational eerste zomeraanwinst

Vitesse heeft zich versterkt met Maximilian Wittek, zo maken de Arnhemmers via de officiële kanalen bekend. De 24-jarige linksback wordt transfervrij overgenomen van Greuther Fürth en zet zijn handtekening onder een driejarig contract, dat hem tot medio 2023 aan de Eredivisionist verbindt. Wittek was in verleden actief als international voor Duitsland Onder-20.

“Ik kijk ernaar uit om op het hoogste niveau in Nederland uit te komen. Daarnaast denk ik dat de speelstijl van Vitesse mij goed past. De eerste indrukken die ik heb gekregen van de club, het stadion, de faciliteiten en de stad, zijn veelbelovend”, geeft Wittek te kennen op de website van zijn nieuwe werkgever. De vleugelverdediger werd opgeleid door 1860 München en maakte in 2017 de overstap naar Greuther Fürth.

Afgelopen seizoen kwam Wittek tot 29 optredens voor de nummer acht van de 2.Bundesliga. “Maximilian is een snelle en een positief agressieve verdediger, die past in onze speelwijze. Hij is gewend om vooruit te verdedigen, is een technisch begaafde speler en kan de gehele linkerflank bestrijken. Hoewel hij pas 24 jaar is, heeft hij al een berg aan ervaring. Zoals bekend wilden we ons in de achterste linie versterken. Het aantrekken van Maximilian is daarvan een goed begin”, zo is technisch directeur Johannes Spors in zijn nopjes met de eerste zomeraanwinst bij Vitesse.

Wittek speelde in het verleden vijftien interlands voor Duitsland Onder-20, waar hij samenspeelde met onder meer Julian Brandt, Niklas Süle, Julian Weigl en Thilo Kehrer. Vitesse zag deze zomer Julian Lelieveld (De Graafschap), Tim Matavz (Al-Wahda) en Bryan Linssen (Feyenoord) al vertrekken. Het lijkt de bedoeling dat Wittek met Max Clark gaat uitmaken wie de linksback in het elftal van de nieuwe trainer Thomas Letsch gaat worden.