Huntelaar stelde teleur met verlengen bij Ajax: ‘Hij is hier langsgekomen'

Klaas-Jan Huntelaar verlengde onlangs zijn aflopende contract bij Ajax, waarmee hij sc Heerenveen teleurstelde. De 36-jarige spits speelde tussen 2004 en 2006 al in Friesland en had nu in de herfst van zijn loopbaan kunnen terugkeren in het Abe Lenstra Stadion. Oud-voorzitter Riemer van de Velde vertelt in gesprek met Omrop Fryslân dat hij er persoonlijk zelfs alles aan gedaan heeft om Huntelaar terug te halen naar Heerenveen.

“Hij was laatst een keer in Friesland en vroeg of hij een keer een visje kon komen eten. Toen is hij op een morgen langsgekomen en heeft hij tot vier uur in de middag bij ons gezeten. Ik zei tegen hem: ‘Ik zou me bij Ajax niet meer laten gebruiken als invaller. Een trainer moet een goed plan met je hebben. Praat eens met Johnny Jansen. Het zou fantastisch zijn als je naar Heerenveen zou komen’”, geeft Van der Velde te kennen. Huntelaar kwam in het afgebroken afgelopen seizoen tot 32 optredens voor Ajax en zou er rekening mee moeten houden dat hij in de komende jaargang minder in actie komt.

“Ik heb van alles geprobeerd, maar uiteindelijk heeft hij toch voor Ajax gekozen. Ik denk dat Ten Hag hem ervan overtuigd heeft dat hij niet meer als vijfde wiel aan de wagen wordt gebruikt, maar dat hij een serieuze kans gaat krijgen”, suggereert de oud-voorzitter van sc Heerenveen. “Als hij (Erik ten Hag, red.) dat afgelopen seizoen ook had gedaan, was hij topscorer van de Eredivisie geworden. Daar ben ik van overtuigd.”

Huntelaar heeft voor in ieder geval een jaar bijgetekend bij Ajax en is van plan zijn loopbaan in Amsterdam af te sluiten. “Ik wilde graag nog door en het liefste hier bij Ajax”, zei de spits een maand geleden op de website van Ajax. “Ik zie mezelf niet meer in een ander shirt spelen. Ik voel me fit, ik kom met plezier naar de club en ik weet zeker dat ik nog een bijdrage kan leveren op het veld. Maar ik weet dat mijn rol naarmate de jaren vorderen verandert. Daar heb ik de afgelopen tijd veel over nagedacht en gesproken met de trainer en met Marc Overmars. Uit die gesprekken bleek ook dat Ajax met mij verder wilde. Dat vertrouwen doet me goed. Dus ik ben blij dat we nog een jaar doorgaan.”