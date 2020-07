‘Hoge salariseis dwarsboomt uitgestippeld plan van Feyenoord’

Feyenoord is bezig Crysencio Summerville langer aan zich te binden. De achttienjarige vleugelspeler werd eerder in verband gebracht met Wolverhampton Wanderers, Anderlecht, Rangers FC en Red Bull Salzburg, maar de Rotterdamse club ziet een vertrek niet zitten. Feyenoord Transfermarkt meldt echter dat het kamp-Summerville in de ogen van Feyenoord voorlopig erg hoog inzet.

Voetbal International meldde dat Feyenoord afgelopen seizoen een miljoenenbod op Summerville van Wolverhampton had geweigerd. Feyenoord ziet toekomst in de jongeling, die afgelopen seizoen op huurbasis actief was bij ADO. De Rotterdammers zijn in gesprek met Summerville, maar er is nog geen sprake van een nieuwe overeenkomst.

"Bij de club ligt er een uitgestippeld carrièreplan klaar voor Crycensio Summerville", meldt Feyenoord Transfermarkt. "Speler en club hebben duidelijk de intentie om te verlengen (tot vermoedelijk 2025)", zo klinkt het. De zaakwaarnemer van Summerville zet naar verluidt echter nog (te) hoog in qua salaris, waardoor er nog geen deal is gesloten.

Summerville vertelde eerder op de site van Feyenoord dat hij ernaar uitkijkt om komend jaar aan de slag te gaan onder Dick Advocaat. "Ik ben nu een andere Cry; heb meer geleerd, heb me beter ontwikkeld. Ik heb toch aardig wat wedstrijden in de Eredivisie gespeeld en wil nu serieus voor mijn kans gaan hier. Ik ben er wel klaar voor: als ik de kans krijg, dan sta ik er."