Franck Kessié zorgt voor hoogtepunt bij belangrijke zege AC Milan

AC Milan heeft een grote stap gezet richting Europees voetbal. De ploeg van trainer Stefano Pioli boog een 0-1 achterstand tegen Parma woensdagavond om in een 3-1 overwinning en verstevigde daarmee zijn grip op de zevende plek. Bovendien staat het in puntenaantal gelijk met Napoli, de nummer zes die woensdagavond met 1-1 gelijkspeelde tegen Bologna. Uiteindelijk is een plek in de top zeven vereist voor Europees voetbal; nummer acht Sassuolo heeft zeven punten minder en nog een duel tegoed.

AC Milan – Parma 3-1

Twee minuten voor de pauze zette Parma een aanval op aan de rechterflank. Gervinho speelde de bal tussen Simon Kjaer en Theo Hernández door naar Alberto Grassi, die op zijn beurt Jasmin Kurtic in staat stelde om met een bekeken schot in de rechterhoek de score te openen. Milan was sterker begonnen aan de wedstrijd, maar had moeite om uitgespeelde kansen te creëren. Pas in de tweede helft kwamen de manschappen van Pioli sterker voor de dag. In een tijdsbestek van vier minuten wist Milan de wedstrijd te kantelen.

Franck Kessié has scored in three consecutive games for the second time in his Serie A career, the first time he did it was in September 2016, in his first ever three games played in the competition (Opta). #MilanParma



An absolute SCREAMER from Kessié.

pic.twitter.com/dGwLvR9e7a

Tien minuten na de pauze bracht Franck Kessié de stand in evenwicht met een prachtig afstandsschot. De middenvelder kreeg de ruimte om de nodige meters te maken met de bal aan de voet, waarna hij vanaf een meter of 25 de verre hoek uitzocht: 1-1. De 2-1 volgde kort daarna uit een door Alessio Romagnoli binnengekopte vrije trap van Hakan Çalhanoglu. De aangever nam zelf de 3-1 voor zijn rekening, door vanbuiten het strafschopgebied hard raak te vuren met een laag schot in de linkerhoek.

Bologna – Napoli 1-1

Mitchell Dijks en Stefano Denswil begonnen op de bank bij Bologna, terwijl Jerdy Schouten door een blessure ontbrak. Dijks maakte na 66 minuten zijn entree als invaller. Trainer Gennaro Gattuso van Napoli ruimde zeldzame basisplaats in voor Hirving Lozano: voor het eerst sinds 7 december (1-1 tegen Udinese) begon de ex-aanvaller van PSV vanaf de aftrap in een competitieduel. Napoli kwam al vroeg op voorsprong: in de zevende minuut scoorde Kostas Manolas met een snoekduik uit een corner van Matteo Politano. Halverwege de tweede helft werd een treffer van Rodrigo Palacio afgekeurd wegens buitenspel, maar negen minuten voor tijd zorgde Musa Barrow alsnog voor de 1-1 met een geplaatst schot in de linkerhoek.