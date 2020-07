Steven Bergwijn drie minuten na entree goud waard op St James' Park

Tottenham Hotspur blijft kans maken op kwalificatie voor Europees voetbal. Het team van José Mourinho mikt op een plek bij de eerste zes teams en boekte woensdagavond een belangrijke uitoverwinning op Newcastle United: 1-3. Daardoor overnacht Tottenham op de zevende plek; nummer zes Wolverhampton Wanderers remiseerde met 1-1 tegen Burnley ziet de voorsprong op de Londenaren slinken tot een punt. Steven Bergwijn kwam na de pauze binnen de lijnen en leverde drie minuten na zijn entree de assist op bij de 1-2 van Harry Kane. Kane produceerde een dubbelslag en staat nu op tweehonderd goals in clubverband.

Enigszins tegen de verhouding in kwam Tottenham Hotspur na 26 minuten op voorsprong op St James’ Park. Verdediger Fabian Schär sprintte met de bal aan de voet zijn strafschopgebied uit, maar werd afgebluft door Lucas Moura. De aanvaller bereikte Harry Kane, die op zijn beurt Giovani Lo Celso vond aan de rand van het strafschop. Lo Celso draaide open en bediende Heung-Min Son, wiens schot door de been van DeAndre Yedlin laag in de linkerhoek belandde. Son was dit seizoen betrokken bij 21 doelpunten (11 goals, 10 assists): een persoonlijk record.

Tot aan het doelpunt waren weinig serieuze kansen, maar Newcastle toonde wel initiatief in een open wedstrijd. Kort na de treffer was Son dicht bij een tweede doelpunt: zijn poeier van afstand werd getoucheerd door de voet van Emil Krafth en werd vervolgens door keeper Martin Dúbravka uit de bovenhoek getikt. Tottenham leek de wedstrijd beter onder controle te hebben na een korte drinkpauze en een speech van Mourinho. Maar in het slot van de eerste helft schoot Allan Saint-Maximin net naast en belandde een diagonale kopbal van Dwight Gayle tegen de paal.

MINUUT 5?7?: Steven Bergwijn valt in MINUUT 6?0?: Steven Bergwijn is GOUD WAARD ? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 15 juli 2020

Elf minuten de pauze kreeg Newcastle waarop het hoopte. Na slecht uitverdedigen van Serge Aurier kon Matt Ritchie de bal oppikken in de buitenste hoek van het strafschopgebied. Hij nam de bal een meter mee, alvorens genadeloos hard uit te halen in de rechterbovenhoek. Doelman Hugo Lloris moest een antwoord schuldig blijven. Mourinho bracht Bergwijn binnen de lijnen en dat bleek een gouden zet, want drie minuten na zijn entree leverde hij een afgemeten voorzet op Harry Kane, die van dichtbij de 1-2 binnenkopte. Vlak voor tijd kopte Kane ook de 1-3 tegen de touwen, nadat Dúbravka nog een schot van Erik Lamela keerde. Het was voor Mourinho zijn eerste overwinning als Premier League-manager op bezoek bij Newcastle.