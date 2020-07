‘Lokomotiv Moskou ziet versterking bij Ajax en zet in op transfer’

Ajax gaat mogelijk (tijdelijk) afscheid nemen van Dominik Kotarski. Het Russische Sport24 meldt dat Lokomotiv Moskou veel belangstelling heeft voor de twintigjarige doelman van de Amsterdammers. Volgens de berichtgeving heeft een vertegenwoordiger van Kotarski contact met de leiding van de nummer twee van de Premjer-Liga over een eventuele transfer.

De Kroatische doelman maakte in januari 2018 voor twee miljoen euro de overstap van Dinamo Zagreb naar Ajax. Kotarski heeft nog niet gedebuteerd in de hoofdmacht van de Amsterdamse club. Tot op heden kwam hij tot 47 duels voor Jong Ajax, waarin hij 10 keer de nul hield. Kotarski ligt momenteel tot de zomer van 2023 vast in de Johan Cruijff ArenA.

Directeur voetbalzaken Marc Overmars liet bij het aantrekken van Maarten Stekelenburg weten dat Kotarski nog veel vertrouwen geniet bij Ajax. "Maarten Stekelenburg is niet alleen een bekende naam, maar ook een keeper die we hier goed kunnen gebruiken. Bruno Varela is terug naar Portugal. Het is de bedoeling dat Dominik Kotarski wordt verhuurd, zodat hij veel wedstrijden op het hoogste niveau kan keepen. Wij hebben veel vertrouwen in hem."

Kotarski is overigens niet de enige naam uit Kroatië die op het lijstje staat bij Lokomotiv Moskou. De Russische topclub heeft het ook gemunt op David Colina. De negentienjarige linkervleugelverdediger beschikt bij Hajduk Split over een contract tot medio 2023. Net als bij Kotarski heeft de entourage van de back contact met Lokomotiv Moskou over een overstap.