Lazio stapt nota bene op dag van Juventus-Atalanta wéér met kater van het veld

Lazio lijkt te zijn afgehaakt in de strijd om de landstitel in de Serie A. Op de dag dat koploper Juventus als gastheer aantreedt tegen nummer drie Atalanta, kon het team van Simone Inzaghi de derde nederlaag op rij niet voorkomen. In navolging van AC Milan (0-3) en Lecce (2-1) was ook Sassuolo te sterk voor de Romeinen: 1-2. Juventus neemt zaterdagavond bij een zege een voorsprong van tien punten op Lazio, terwijl Atalanta juist bij winst in Turijn de tweede plaats van het team van Inzaghi inpikt. De club uit Bergamo heeft de laatste negen Serie A-duels gewonnen.

Lazio is geen schim meer van het team vóór de coronastop, toen men slechts één punt minder had dan Juventus. In de eerste helft werd een doelpunt van Giacomo Raspadori door de VAR wegens buitenspel afgekeurd en een inzet van Filip Djuricic ging tegen de lat. Uit de kluts kwam Lazio via Luis Alberto echter op 1-0. In de tweede helft boog Sassuolo, dat strijdt om een Europa League-ticket, de achterstand om. Een voltreffer van Raspadori telde dit keer wél en in de extra tijd kopte Francesco Caputo van dichtbij de 1-2 binnen. Bobby Adekanye viel zeven minuten voor tijd in; Djavan Anderson bleef op de bank.