Kluivert maakt slechte beurt bij AS Roma: ‘Ik was niet blij met hem’

Justin Kluivert ontbrak woensdag in de wedstrijdselectie van AS Roma voor het duel met Parma (2-1) winst. Italiaanse media stelden dat de vleugelaanvaller door trainer Paulo Fonseca om 'technische redenen' was gepasseerd. Filippo Biafora, journalist van Il Tiempo, claimde zelfs dat Kluivert ontbrak omdat men bezig is om de Nederlander deze zomer te verkopen. Fonseca schept vrijdag duidelijkheid: de coach baalde van de instelling van Kluivert tijdens de training.

"Ik was niet blij met Kluivert in de training voor de wedstrijd tegen Parma. Ik heb met hem gesproken en dit aan hem duidelijk gemaakt", zegt Fonseca vrijdag op een persconferentie in aanloop naar het competitieduel met Brescia zaterdag, geciteerd door Italiaanse media. "Hij heeft een goede reactie gegeven en heeft goed getraind. Als hij vandaag weer goed traint, is hij een optie (tegen Brescia, red.)."

Kluivert heeft sinds de hervatting van de Serie A nog geen indruk gemaakt. In de wedstrijden waarin hij een basisplaats had, tegen AC Milan en Napoli, werd hij voortijdig naar de kant gehaald door Fonseca. Beide ontmoetingen eindigden ook in een nederlaag voor de Romeinen: 2-0 en 2-1. In de duels met Sampdoria (2-1 winst) en Udinese (0-2 verlies) kwam Kluivert niet van de bank af.

De tweevoudig international van Oranje staat dit seizoen op 7 treffers en 2 assists in 35 wedstrijden in alle competities namens AS Roma. De club komt dit Serie A-seizoen nog in actie tegen Brescia, Hellas Verona, Internazionale, SPAL, Fiorentina, Torino en Juventus. De Romeinen bezetten momenteel de vijfde plek in Italië, met evenveel punten als nummer zes Napoli.