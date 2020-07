Schema ‘comeback’ Eredivisie bekend: Robben kan snel van start

Het speelschema voor de 'FOX Sports Eredivisie Comeback' wat betreft oefenduels is bekend. Op zaterdag 1 augustus worden de eerste oefenwedstrijden gespeeld. Onder andere het FC Groningen van Arjen Robben komt snel in actie, thuis tegen Heracles Almelo. Op zaterdag 1 augustus staan FC Utrecht - AZ (17.30 uur) en FC Groningen - Heracles Almelo op het programma.

Ook de traditionele top-3 komt in actie tijdens de zogenaamde 'FOX Sports Eredivisie Comeback'. Ajax ontvangt bijvoorbeeld RKC Waalwijk (zaterdag 8 augustus, 18.45 uur), Feyenoord speelt een derby tegen Sparta Rotterdam (zondag 9 augustus, 20.00 uur) en PSV gaat op bezoek bij provinciegenoot Willem II (vrijdag 21 augustus, 18.45 uur).

"We mogen weer. In die drie woorden zal iedereen die het Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie-voetbal een warm hart toedraagt zich herkennen", zegt Frank Rutten van FOX Sports op de site van de tv-zender. "Met de hele maand augustus bijna dagelijks een live wedstrijd is het Nederlandse voetbal direct op volle kracht terug op FOX Sports. We gaan er samen met de clubs en voor alle fans een groot voetbalfeest van maken."

Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen, aanvullingen en goedkeuring van de lokale overheid.

Zaterdag 1 augustus

17.30 uur: FC Utrecht - AZ

20.00 uur: FC Groningen - Heracles Almelo

Zondag 2 augustus

14.30 uur: Go Ahead Eagles - Telstar

Maandag 3 augustus

20.00 uur: Roda JC Kerkrade - FC Eindhoven

Vrijdag 7 augustus

18.45 uur: FC Emmen - SC Cambuur

Zaterdag 8 augustus

18.45 uur: Ajax - RKC Waalwijk

Zondag 9 augustus

12.15 uur: FC Dordrecht - NAC Breda

14.30 uur: De Graafschap - FC Volendam

16.45 uur: Heracles Almelo - PEC Zwolle

20.00 uur: Feyenoord - Sparta Rotterdam

Maandag 10 augustus

18.45 uur: FC Twente - Fortuna Sittard

Dinsdag 11 augustus

18.45 uur: FC Emmen - FC Groningen

Woensdag 12 augustus

18.45 uur: Jong Ajax - Jong FC Utrecht

Donderdag 13 augustus

18.45 uur: Ajax - (ntb)

Vrijdag 14 augustus

18.45 uur: Willem II - VVV-Venlo

Zaterdag 15 augustus

18.45 uur: PSV - Vitesse

Zondag 16 augustus

16.45 uur: Feyenoord - FC Twente

Dinsdag 18 augustus

18.45 uur: NEC - TOP Oss

Woensdag 19 augustus

18.45 uur: Excelsior - Helmond Sport

Donderdag 20 augustus

18.45 uur: Almere City - FC Den Bosch

21.00 uur: FC Utrecht - SC Heerenveen

Vrijdag 21 augustus

18.45 uur: Willem II - PSV

Zaterdag 22 augustus

20.00 uur: ADO Den Haag - Vitesse

Maandag 24 augustus

18.45 uur: FC Emmen - PEC Zwolle

Woensdag 26 augustus

20.00 uur: Fortuna Sittard - VVV-Venlo

Donderdag 27 augustus

20.00 uur: RKC Waalwijk - Sparta Rotterdam

Vrijdag 28 augustus

Start Keuken Kampioen Divisie

Zaterdag 12 september

Start Eredivisie