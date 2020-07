Vincent Janssen staat voor transfer: club wil 20 miljoen dollar betalen

De wegen van Vincent Janssen en Monterrey scheiden mogelijk, zo verzekeren diverse Mexicaanse media. Austin FC, dat in 2021 als 27e club toetreedt tot de Major League Soccer, heeft meer dan gemiddelde interesse in de Nederlander, die zelf ook welwillend zou staan tegenover een overstap naar de Verenigde Staten. De 26-jarige Janssen ondertekende bijna een jaar geleden een meerjarig contract met de vijfvoudig landskampioen van Mexico.

Onder meer het bekende MedioTiempo maakt melding van de concrete interesse van Austin FC in Janssen. De club uit Texas, waar Anthony Precourt grootaandeelhouder is en acteur Matthew McConaughey een van de belangrijkste investeerders, zou bereid zijn om de transferclausule van twintig miljoen dollar op tafel te leggen; omgerekend ruim 17,5 miljoen euro. Supporters van Rayados zijn op sociale media diverse acties gestart om de spits ervan te overtuigen om niet op de avances vanuit Amerika in te gaan. Janssen werd zelfs enkele uren trending topic in het voetbalgekke Mexico.

Het bestuur van Monterrey maakt zich naar verluidt zorgen over de ontstane situatie, daar Janssen niet bij voorbaat ‘nee’ zou zeggen tegen een dergelijke overstap. Hij is onder trainer Antonio Mohamed geen onbetwiste basiskracht, mede door de aanwezigheid van Rogelio Funes Mori, en hij wil graag veel spelen. Het bestuur staat machteloos als een geïnteresseerde club de transferclausule wenst te betalen en Janssen zelf ook tot een persoonlijk akkoord, in dit geval met Austin FC, zou komen.

Janssen koos vorig jaar zomer voor een vijfjarig contract bij Monterrey, nadat zijn avontuur bij Tottenham Hotspur, dat circa twintig miljoen euro voor hem had neergelegd, in een mislukking was geëindigd. De zeventienvoudig international van het het Nederlands elftal veroverde vorig seizoen de landstitel met Monterrey. In de finale van de play-offs om het kampioenschap tegen Club América benutte hij een strafschop in de beslissende penaltyreeks. De teller staat op 11 doelpunten en 7 assists in 32 duels.

Austin FC werd pas zeventien maanden geleden opgericht en betrekt volgend jaar ook een nieuw stadion. De club moet niet verward worden met Austin Bold FC, dat met onder meer Edson Braafheid een niveau lager in de USL uitkomt, het tweede voetbalniveau van de Verenigde Staten. Austin FC, met Claudio Reyna als technisch directeur en Josh Wolff als hoofdtrainer, pakte maandag met de eerste versterking ooit uit: de twintigjarige Rodney Redes komt vanaf januari over van Club Guaraní uit Paraguay, de club waar hij de rest van dit kalenderjaar aan uitgeleend zal worden.