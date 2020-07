Brama ontvangt excuses van Boschker en verlengt bij FC Twente

Wout Brama blijft bij FC Twente. De club uit Enschede heeft maandag bekendgemaakt dat de 33-jarige middenvelder een nieuw contract heeft getekend voor een seizoen. Zijn vorige verbintenis liep eind vorige maand af. “Het is goed dat Wout ook komend seizoen deel uitmaakt van de selectie. Hij heeft nog steeds de voetballende kwaliteiten om van waarde te kunnen zijn voor FC Twente. Bovendien is het is belangrijk dat er ervaring in de groep zit; hij kan als geen ander spelers bij de hand nemen, zowel binnen als buiten het veld”, reageert technisch directeur Jan Streuer.

Brama raakte vorig seizoen op een zijspoor onder de inmiddels vertrokken trainer Gonzalo Garcia. In een uitgelekt gesprek met supporters spraken zowel Garcia als keeperstrainer Sander Boschker bijzonder negatief over de rol van Brama binnen de Twente-selectie. “Gelukkig heb ik vorige week met Sander Boschker de problemen van vorig seizoen uit kunnen praten”, reageert Brama op de clubwebsite. “De manier waarop ik tijdens het bewuste gesprek met supporters na afloop bij FC Emmen werd neergezet vond ik niet kunnen. Ik zet daar nu een streep onder, dat ligt achter ons. We gaan verder, we hebben elkaar hard nodig. Ik heb er heel veel zin in.”

“Vorige week hebben Wout en ik elkaar inderdaad uitgebreid gesproken”, reageert Boschker, die zijn excuses heeft aangeboden aan Brama, goed voor 356 officiële wedstrijden en 10 doelpunten voor FC Twente. “De manier waarop ik tijdens het bewuste gesprek over Wout heb gesproken was niet goed. Het beeld dat ik van Wout heb geschetst was niet correct. Dat heb ik met Wout kunnen bespreken en ik heb daarvoor mijn excuses aangeboden. We hebben afgesproken om het achter ons te laten. Het is mooi dat Wout voor de club behouden blijft.”

Ook algemeen directeur Paul van der Kraan is blij met het aanblijven van Brama. “Vorig seizoen kwam Wout na een gesprek tussen staf en supporters in een kwaad daglicht te staan. Zo ken ik Wout helemaal niet”, aldus Van der Kraan. “De manier waarop we daarna met de situatie zijn omgegaan was niet goed. Het kan niet zo zijn dat er op die manier openlijk over een werknemer wordt gesproken, dat is FC Twente onwaardig en daarvoor zijn excuses op zijn plaats. We wensen Wout een goed seizoen toe en uiteindelijk hopen we dat hij ook daarna van waarde gaat zijn voor FC Twente, in welke vorm dan ook.”