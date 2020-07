Chelsea vreest voor sterspeler na zeer eenzijdige wedstrijd

Chelsea heeft de vierde plaats in de Premier League weer overgenomen van Manchester United. Het team van coach Frank Lampard won zaterdagavond op eigen veld met 3-0 van laagvlieger Watford en heeft nu weer twee punten meer dan Manchester United. Chelsea had weinig te duchten van Watford en zegevierde uiteindelijk door doelpunten van Olivier Giroud, Willian en Ross Barkley. N'Golo Kanté viel in de tweede helft geblesseerd uit.

Chelsea won zijn eerste drie wedstrijden na de corona-onderbreking, maar afgelopen woensdag ging het op bezoek bij stadsgenoot West Ham United verrassend mis voor the Blues (3-2 nederlaag). Watford bleek voor Chelsea de perfecte tegenstander om zich te revancheren voor dat verlies, want de laagvlieger had werkelijk niets in de melk te brokkelen en liet zich gewillig naar de slachtbank leiden. Na een zeer dominante openingsfase was het na een klein halfuur voetballen Giroud die de score opende voor Chelsea.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Liverpool 32 28 2 2 45 86 2 Manchester City 32 21 3 8 48 66 3 Leicester City 33 17 7 9 32 58 4 Chelsea 33 17 6 10 16 57 5 Manchester United 33 15 10 8 23 55 6 Wolverhampton W. 33 13 13 7 9 52 7 Arsenal 33 12 13 8 8 49 8 Sheffield United 32 12 11 9 1 47 9 Tottenham Hotspur 32 12 9 11 7 45 10 Burnley 32 13 6 13 -9 45 11 Everton 32 12 8 12 -7 44 12 Newcastle United 32 11 9 12 -10 42 13 Crystal Palace 33 11 9 13 -12 42 14 Southampton 32 12 4 16 -14 40 15 Brighton & Hove Albion 33 8 12 13 -9 36 16 West Ham United 32 8 6 18 -18 30 17 Watford 33 6 10 17 -23 28 18 Aston Villa 32 7 6 19 -24 27 19 AFC Bournemouth 33 7 6 20 -27 27 20 Norwich City 33 5 6 22 -36 21

De Franse aanvaller werd in het strafschopgebied weggestoken door Barkley, waarna hij de bal met een zeer fijne voetbeweging richting de verre hoek stuurde: 1-0. Chelsea bleef daarna domineren en wist op slag van rust verder afstand te nemen van een armoedig Watford. Christian Pulisic werd in de zestien gevloerd door Étienne Capoue, waarna de strafschop die volgde op zeer overtuigende wijze werd benut door Willian.

Chelsea hoefde in de eerste 45 minuten geen enkel schot op doel te incasseren en ging na de onderbreking op dezelfde voet verder. Giroud was rond het uur dicht bij zijn tweede treffer van de avond, maar de spits schoot uit een lastige hoek op doelman Ben Foster. Kort erna zeilde een afstandsknal van Willian rakelings voorbij het doel van Foster. In de laatste twintig minuten verdween het tempo uit de wedstrijd en moest Chelsea nog een tegenvaller incasseren, doordat Kanté uitviel met ogenschijnlijk een hamstringblessure. Watford was in de absolute slotfase nog dicht bij een aansluitingstreffer via Danny Welbeck en Will Hughes, maar zij misten scherpte in de afronding. Barkley bepaalde in blessuretijd uiteindelijk de eindstand met een verwoestend schot vanaf ongeveer tien meter, na een assist van César Azpilicueta.