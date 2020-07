Door Liverpool afgedankte ‘Magiër’ houdt Italiaanse titelstrijd in leven

Lazio kreeg door een 3-2 nederlaag tegen Atalanta in de eerste wedstrijd na de corona-onderbreking meteen een flinke dreun te verwerken in de felle titelstrijd met Juventus. Het eerste landskampioenschap voor le Aquile sinds het seizoen 1999/00 had in de twee duels erna zelfs nog verder uit zicht kunnen verdwijnen, aangezien Lazio het bijzonder moeilijk had tegen Fiorentina en Torino. Deze twee ontmoetingen werden echter allebei met een doelpunt verschil gewonnen en twee keer speelde Luis Alberto een hoofdrol. Tegen Fiorentina nam de 27-jarige Spanjaard in de 82e minuut zelf de winnende 2-1 voor zijn rekening, terwijl hij afgelopen dinsdag tegen Torino de gelijkmaker van Ciro Immobile voorbereidde in een wedstrijd die uiteindelijk met 1-2 werd gewonnen door de Romeinen. Luis Alberto is in de afgelopen seizoenen, in de schaduw van onder meer topscorer Immobile, uitgegroeid tot een van de grote smaakmakers in de Serie A en lost daarmee eindelijk de belofte in die Liverpool er zeven jaar geleden toe deed besluiten hem naar Engeland te halen.

Door Robin Bruggeman

Internazionale leek dit seizoen het voornaamste obstakel te worden richting de negende landstitel op rij voor Juventus. Na een reeks tegenvallende resultaten begin dit jaar en een 2-0 nederlaag in een onderlinge ontmoeting met la Vecchia Signora in zijn laatste wedstrijd voordat het voetbal stil kwam te liggen vanwege de coronacrisis, is het gat tussen de koploper en de ploeg van trainer Antonio Conte inmiddels opgelopen tot acht punten en de kans lijkt klein dat Inter dit nog recht weet te trekken in zijn resterende negen wedstrijden. Lazio bevindt zich met een achterstand van vier punten nog wel in het spoor van Juventus en dat zal voor veel voetbalvolgers die niet zo bekend zijn met de Serie A als een kleine verrassing komen. De formatie van Simone Inzaghi eindigde vorig seizoen met een achterstand van 31 punten op de kampioen uit Turijn nog op een achtste plek in de Serie A en het doel in het Stadio Olimpico was voor deze voetbaljaargang een plekje bij de eerste vier, plus het bijbehorende ticket voor de groepsfase van de Champions League. Mede dankzij een serie van elf overwinningen op rij tussen eind oktober van het afgelopen jaar en halverwege januari van dit jaar heeft Lazio zich echter opgeworpen als de belangrijkste uitdager van Juventus, dat dit seizoen al werd verslagen in de Serie A en de strijd om de Supercoppa.

De 29 doelpunten die Capoconniere Immobile tot dusver produceerde spelen een voorname rol in het successeizoen dat Lazio doormaakt. De spits heeft echter ook een bijzonder sterk elftal achter zich staan, met voorname rollen voor onder meer rots in de branding achterin Francisco Acerbi, de balansbewakers Lucas Leiva en Sergej Milinkovic-Savic op het middenrif en Luis Alberto, die door het harde werk van zijn twee collega-middenvelders de kans krijgt om zich ook aanvallend te laten gelden. De spelmaker betaalde dit vertrouwen terug door in competitieverband tot nu toe vijf doelpunten te maken en ook nog eens veertien assists te produceren. Samen met Alejandro ‘Papu’ Gómez van Atalanta gaat hij in deze laatste categorie aan kop in de Serie A en in de vijf grootste competities van Europa bereidden alleen Kevin De Bruyne, Jadon Sancho, Lionel Messi en Thomas Müller meer doelpunten voor.

Mislukt avontuur bij Liverpool

Luis Alberto is daarmee een van de Spanjaarden die dit seizoen een voorname rol speelt buiten LaLiga. De aanvallende middenvelder werd opgeleid bij Sevilla en verliet zijn geboorteland, na een seizoen op huurbasis voor Barcelona B te hebben gespeeld, in 2013 voor een avontuur bij Liverpool. The Reds betaalden met acht miljoen euro een aanzienlijk bedrag voor de destijds twintigjarige spelmaker en de hoop op Anfield was in die tijd dat Luis Alberto zich net zo door zou ontwikkelen als bijvoorbeeld Philippe Coutinho en Raheem Sterling. In het eerste seizoen na zijn komst kreeg hij van de toenmalige manager Brendan Rodgers echter slechts twee basisplaatsen en Luis Alberto slaagde er in die tijd niet in om overeind te blijven in het fysieke geweld van de Premier League. Een jaar na zijn komst volgde met een huurperiode van een seizoen bij Málaga al een terugkeer naar Spanje en het seizoen erop maakte hij, opnieuw op huurbasis, zijn minuten bij Deportivo La Coruña.

Luis Alberto zou uiteindelijk twaalf keer in actie komen namens de hoofdmacht van Liverpool

Drie jaar na Luis Alberto’s komst besloot Jürgen Klopp, die zonder echte spelmaker speelt en Coutinho in zijn tijd bij Liverpool ook vaak vanaf links liet komen, de knoop definitief door te hakken en de Spanjaard werd voor de helft van zijn aankoopbedrag van acht miljoen doorverkocht aan Lazio. In Rome moest Luis Alberto eigenlijk op nul beginnen. De middenvelder werd in Italië weer gezien als iemand met veel potentie, die echter nog niet had laten zien ook het verschil te kunnen maken op het hoogste niveau. Aangezien hij ook werd beschouwd als een speler die de fysieke kwaliteiten miste om centraal op het middenveld te kunnen spelen, begon hij zijn dienstverband bij i Biancocelesti als back-up van Antonio Candreva op de rechterflank en in zijn eerste seizoen bij Lazio kwam hij niet verder dan slechts negen optredens. Inzaghi maakte in het jaar erop echter de keuze om Luis Alberto wat centraler op het veld te laten spelen en dit betaalde zich uit in elf goals en veertien assists in het seizoen 2017/18. Het jaar erop waren zijn cijfers wat minder indrukwekkend, maar in de huidige voetbaljaargang is de spelmaker als de draaischijf waar bijna iedere aanval begint weer een van de belangrijkste spelers op het veld namens de Romeinen.

‘Hij is de ziel van Lazio’

Met zijn acties, dribbels en steekballen is Luis Alberto bij Lazio uitgegroeid tot een publiekslieveling en de Spanjaard werd dit seizoen al twee keer uitgeroepen tot Speler van de Maand, waaronder in februari, de laatste keer dat de trofee werd uitgereikt voor het uitbreken van de coronacrisis. Van de supporters heeft hij de bijnaam il Mago, de Magiër, meegekregen en de bekende voetbalcommentator Riccardo Cucchi sprak onlangs tegenover Lazio Style Radio nog zijn bewondering uit over de creatieveling: “Hij is de ziel van Lazio, hij heeft een exponentiële groei doorgemaakt en heeft het team echt bij de hand genomen. Hij is de laatste authentieke nummer 10 in het Italiaanse voetbal. Hij is beslissend en speelt met veel intelligentie, helderheid en kwaliteit. Hij en Milinkovic zijn twee verschillende spelers en ze lopen elkaar niet in de weg. Luis heeft meer fantasie, terwijl de Serviër fysiek sterker is. Ze passen perfect in het elftal en het is goed om ze naast elkaar te zien spelen.”

Luis Alberto zelf wijt zijn successen van dit seizoen aan de mentale omschakeling die hij heeft moeten maken tijdens zijn teleurstellend verlopen periode in Engeland. “Ik was niet volwassen genoeg in de tijd dat ik bij Sevilla speelde en ik heb die stap pas vrij laat kunnen zetten. Ik kreeg bij Liverpool niet de minuten die ik wilde, daarna begon ik goed bij Málaga en genoot ik weer van het voetbal bij Deportivo voordat ik geblesseerd raakte. Ik zette daarna de grote stap naar Lazio, een geweldige club. Naar Lazio gaan is de beste beslissing van mijn leven geweest. Niemand kende me echt en dat was mijn eigen schuld. Ik moest bij Liverpool voor mezelf trainen en in die tijd heb ik met hulp van een mental coach mijn mentaliteit veranderd, waardoor ik die volgende stap kon zetten”, vertelde hij in april van dit jaar tijdens een vragensessie op Instagram.

Luis Alberto kreeg dit seizoen onder meer de handen op elkaar met deze prachtige actie tegen SPAL

‘Merkwaardig om dit in de kranten te lezen’

AC Milan is zaterdagavond de volgende horde voor Luis Alberto en consorten in de jacht op Juventus, dat een paar uur eerder de Derby della Mole tegen Torino afwerkt. Lazio kan zich in de strijd om de landstitel geen nieuwe misstap veroorloven en in dat opzicht is de 2-2 zeperd van Milan tegen degradatiekandidaat SPAL van woensdagavond wellicht wel slecht nieuws voor de Romeinen, aangezien i Rossoneri erop gebrand zullen zijn zich te revancheren. Hoe de toekomst van Luis Alberto er nadat dit seizoen is afgelopen uit zal zien is al enige tijd onderwerp van gesprek in Italië. De aanvallende middenvelder ligt nog vast tot medio 2022 en hij is al langer in gesprek met zijn club over een nieuwe, tot medio 2025 doorlopende verbintenis. Geruchten dat hij al een nieuw contract heeft ondertekend, werden enkele weken geleden door hemzelf echter ontkracht via social media: “Merkwaardig om dit in de kranten te lezen. Ik ben alleen maar bezig met trainen… Heeft iemand anders voor mij getekend? Ik was het niet…”, was zijn reactie.

Het goede spel dat Luis Alberto dit seizoen op de mat legt, heeft dan ook al tot de nodige speculatie geleid en onder meer Barcelona, dat hem nog kent van zijn ene seizoen bij de reserves, zou belangstelling hebben. De ontwikkelingen rondom de enkelvoudig international van Spanje worden ook vanuit Liverpool nauwlettend in de gaten gehouden, aangezien sportief directeur Michael Edwards vier jaar geleden tijdens de onderhandelingen met Lazio een doorverkoopclausule van maar liefst dertig procent overeenkwam. Een transfer van Luis Alberto kan de kersverse kampioen van Engeland zodoende een meevaller van misschien wel twintig miljoen opleveren en dit bedrag kan de club in de aankomende, door de coronacrisis veranderde, transferperiode goed gebruiken. De door Luis Alberto in april uitgesproken woorden zullen de verwachtingen op Anfield echter enigszins getemperd hebben en het is nog maar de vraag of er een club bereid is om in de aankomende maanden de ongetwijfeld stevige transfersom die Lazio in gedachten heeft op tafel te leggen: “Ik heb altijd gezegd dat Sevilla mijn thuis is en dat ik graag terug zou willen keren. Mijn toekomst ligt echter bij Lazio, waardoor dat praktisch onmogelijk is. De gesprekken over een contractverlenging bevinden zich in een vergevorderd stadium en ik denk dat het snel rond zal zijn”, sprak Luis Alberto een paar maanden geleden zijn verwachtingen uit. Zolang er echter nog geen definitieve handtekening onder een contract is gezet, blijft in Liverpool de hoop op een snelle transfer en de komst van een mooi bedrag in leven.