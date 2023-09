Juventus zet Lazio dankzij uitblinker Dusan Vlahovic overtuigend aan de kant

Zaterdag, 16 september 2023 om 17:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:01

Juventus heeft zaterdagmiddag opnieuw een zege geboekt in de Serie A. In eigen huis werd Lazio met 3-1 verslagen dankzij treffers van Dusan Vlahovic (2x) en Federico Chiesa. Luis Alberto was trefzeker namens de bezoekers. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri gaat met tien punten uit vier duels aan kop, al kan AC Milan óf Internazionale Juve zaterdagavond weer passeren.

Allegri voerde slechts één wijziging door ten opzichte van de zege op Empoli (0-2) van voor de interlandperiode. Wojciech Szczesny maakte zijn rentree onder de lat, waardoor Mattia Perin genoegen moest nemen met een plek op de bank. Federico Chiesa en Federico Gatti waren twijfelgevallen, maar fit genoeg om te starten. Paul Pogba was de grote afwezige. De Fransman testte positief op het gebruik van testosteron na het duel met Udinese op 20 augustus, al kwam hij in die wedstrijd niet binnen de lijnen. Dopingautoriteiten besloten maandag al dat de controleur voorlopig geschorst is.

Juve wist de ban in het Allianz Stadium al binnen tien minuten te breken. Manuel Locatelli zette voor, waarna Vlahovic niet nadacht en de bal overtuigend in één keer achter doelman Ivan Provedel schoot: 1-0. La Vecchia Signora had voor rust slechts 34 procent balbezit, maar wist de marge desondanks toch te verdubbelen. Een aanval leek stuk te lopen tot Chiesa de bal voor zijn voeten kreeg en met een hard schot de korte hoek vond: 2-0.

Lazio domineerde ook in het tweede bedrijf het balbezit en kreeg in de 64ste minuut loon naar werken. Luis Alberto kon onderscheppen na een foute inspeelpass van Gleison Bremer en bracht de spanning vervolgens met een fraai geplaatst schot weer terug in de wedstrijd: 2-1. Vlahovic bracht de marge echter al weer snel terug naar twee. De Servische spits werd met een lange bal gevonden door Weston McKennie, nam goed aan met de borst om vervolgens doeltreffend af te ronden: 3-1.

