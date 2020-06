Donyell Malen en Delisha geven pasgeboren zoontje verrassende naam

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Donyell Malen is vader geworden van een zoontje. In maart maakte de aanvaller van PSV bekend dat zijn vriendin Delisha in verwachting was; vrijdag meldt het koppel de geboorte van een zoontje. Het jongetje zag woensdag het levenslicht en krijgt een opvallende naam: London Felipe Lou Malen. "Ik kan dit gevoel niet beschrijven, maar ik ben meer dan tots om jouw vader te zijn. Welkom op de wereld, mijn jongen", schrijft Malen na de geboorte van zijn eerste kindje. Op Instagram wordt hij gefeliciteerd door voetballers als Mohamed Ihattaren, Myron Boadu, Zian Flemming, Calvin Stengs, Timo Baumgartl, Owen Wijndal, Mauro Júnior, Cody Gakpo en Joshua Brenet.





24/06/2020 ??. Our son is finally here. I can't describe the feeling, but I am more than proud to be your dad. London Felipe Lou Malen, welcome to the world my boy.