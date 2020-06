Drie Europese grootmachten jagen op jongste Nederlander ooit in de Serie A

Met zeventien jaar, elf maanden en één dag werd Denilho Cleonise eerder dit seizoen de jongste Nederlander ooit in de Serie A. De geboren Amsterdammer maakte in november 2019 zijn debuut in de hoofdmacht van Genoa, in de uitwedstrijd tegen Napoli (0-0). De inmiddels achttienjarige buitenspeler kwam daarna nog tot vier optredens in het eerste elftal, waaronder als basisspeler in het bekerduel met Ascoli (3-2 overwinning). Dat Cleonise zich stormachtig ontwikkelt bij Genoa is niet onopgemerkt gebleven, want Atlético Madrid, Manchester City en Napoli hebben hem momenteel op de korrel.

Door Chris Meijer

“Ik heb wel gehoord dat er clubs zijn die belangstelling voor me hebben, maar ik focus me gewoon op het voetbal en mijn management gaat over zulke zaken”, zo luidt in gesprek met Voetbalzone de nuchtere en correcte reactie van Cleonise op de belangstelling van Atlético Madrid, Manchester City en Napoli. Zijn contract bij Genoa loopt voorlopig nog door tot medio 2021. “Het is zeker mooi dat het gezien wordt door andere mensen dat ik zo vroeg mijn debuut heb mogen maken. Mijn focus ligt gewoon op Genoa en als er iets concreet wordt, ga ik er over nadenken. Het belangrijkste is dat ik me ergens kan doorontwikkelen en de lijn kan doortrekken. Ik heb het naar mijn zin bij Genoa.”

Zeventienjarige Nederlander maakt basisdebuut in Italië: ‘Schöne is mijn mentor’

Cleonise verruilde Ajax in de zomer van 2018 voor Genoa en na een seizoen in de Onder-19 te hebben gespeeld, werd hij dit seizoen nadrukkelijk betrokken bij de hoofdmacht. Trainer Thiago Motta liet Cleonise debuteren in het eerste elftal en de verstandhouding met de oud-middenvelder van onder meer Barcelona, Atlético, Internazionale en Paris Saint-Germain was meer dan uitstekend. “Motta kwam hier binnen en zei over mij: ‘Die moeten we hebben’. Dat is wel lekker, ja. Hij is een legende, vind ik. Het is bijzonder om dat te horen, het is een compliment en daar ben ik blij mee”, zei Cleonise in december in gesprek met Voetbalzone. Motta moest echter kort na dat interview alweer het veld ruimen wegens de tegenvallende resultaten. Onder diens opvolger Davide Nicola speelde Cleonise voorlopig nog geen wedstrijd in het eerste, al had dat ook te maken met een opgelopen enkelblessure.

“Ik moest revalideren. Daarna kwam de coronacrisis, dus ik heb niet zoveel meer kunnen spelen. De nieuwe trainer heeft een andere visie dan Motta, maar ik heb hem nog niet echt kunnen leren kennen. Puur door de blessure die ik had”, vertelt de vleugelaanvaller, die voorlopig vijf officiële wedstrijden in het eerste elftal van Genoa achter zijn naam heeft staan. Hij volgt nu vanuit Nederland het slot van de Serie A. Zijn werkgever hervatte de competitie eerder deze week met een forse 1-4 nederlaag tegen Parma. Op doelsaldo bezet Genoa momenteel nog de veilige zeventiende plaats. “Het is zeker belangrijk of ze zich gaan handhaven.”

Ondertussen traint Cleonise in Nederland voor zichzelf, in afwachting tot hij weer kan terugkeren naar Italië. “Natuurlijk wil ik wedstrijden spelen, maar het is goed om voor jezelf te kunnen trainen en te werken aan je mindere punten”, stelt hij. Verder wordt het voor hem voornamelijk afwachten wat er deze zomer gaat komen. Welke perspectieven heeft Genoa hem te bieden? Wat ligt er bij de geïnteresseerde grootmachten in het verschiet? Cleonise ziet het allemaal met een nuchtere glimlach tegemoet.