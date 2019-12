‘Thiago Motta kwam hier binnen en zei over mij: ‘Die moeten we hebben’’

Nederlandse profvoetballers zijn in alle uithoeken van de wereld te vinden, van de spotlights van de grote Europese competities tot de meer avontuurlijke dienstverbanden op andere continenten. In de rubriek Over de Grens spreekt Voetbalzone wekelijks met een speler die buiten de landsgrenzen actief is. Met deze keer aandacht voor Denilho Cleonise, de Nederlandse tiener die onlangs namens Genoa debuteerde in de Serie A.

Door Chris Meijer

“Ik mocht daar direct na rust voor het eerst warmlopen en toen had ik het gevoel: ja, ik ben nu écht een prof. Ik keek wel even om me heen. Zóveel mensen, dat was ik niet gewend. Omdat ik al zo snel mocht gaan lopen, dacht ik: oké, hoe lang ga ik spelen. Dertig minuten? Uiteindelijk viel ik tien minuten voor tijd in.” De gedachten van Denilho Cleonise gaan middenin het gesprek met Voetbalzone even terug naar de zachte herfstavond in het Stadio San Paolo van Napels, een maand geleden. De zeventienjarige vleugelaanvaller had voor de wedstrijd al te horen gekregen dat hij in de uitwedstrijd van Genoa tegen Napoli zijn debuut zou gaan maken in de hoofdmacht. Direct na rust werd Cleonise de dug-out uitgestuurd voor de warming-up, waarna hij tien minuten voor het einde als vervanger van Goran Pandev binnen de lijnen werd gebracht. “Ik had heel veel energie, maar ik bleef rustig en was juist meer gefocust. Natuurlijk ben je dat normaal ook, maar als je te horen krijgt dat je mag invallen, ben je nóg meer gefocust.”

Cleonise staat tijdens het duel met Napoli (0-0) klaar om zijn debuut te maken in de Serie A.

“Ik gaf Hirving Lozano nog een trap, daar schrok ik zelf van. Gelukkig kreeg ik een gele kaart. Ik krijg bijna nooit een gele kaart, maar ik had zoveel energie en was zo gretig. De bal viel tussen ons in en ik dacht: die heb ik. Ik was te laat, trapte hem en dacht meteen: nee, ik moet eraf”, zegt Cleonise met een lach. Genoa hield Napoli in het San Paolo op een 0-0 gelijkspel en toen hij na de wedstrijd zijn telefoon in handen kreeg, bleek die te zijn ontploft met felicitaties en berichten. “Ik had mijn telefoon op vliegtuigstand gezet en toen ik ‘m op normale modus zette, stroomde het helemaal vol met berichten. Ik had even niet gereageerd, pas de volgende dag heb ik alles geantwoord. Alleen maar positieve reacties, berichten, alles. Ik had niet verwacht dat zoveel mensen me zouden volgen. Natuurlijk had ik het tegen vrienden en familie gezegd, maar ik kreeg ook berichtjes van mensen die ik amper kende. Of zelfs onbekenden. Ik kan wel tevreden terugkijken, maar het kan altijd beter. Het is niet gelukt om een één-tegen-één-actie te maken, daarvoor heb ik de bal niet gehad. Om eerlijk te zijn, had ik wel meer verwacht van Napoli.”

Weg naar Italië

Het eerste optreden in de Serie A vormt voor Cleonise zonder twijfel het voorlopige hoogtepunt van zijn dienstverband bij Genoa. De geboren Amsterdammer werd anderhalf jaar geleden door de Italiaanse club overgenomen van Ajax, waardoor zijn tweede termijn op De Toekomst beperkt bleef tot één seizoen. Ajax haalde Cleonise aanvankelijk al op zevenjarige leeftijd binnen, maar in de Onder-13 besloot hij wegens een gebrek aan plezier halverwege het seizoen een stap terug te zetten naar Zeeburgia. Na een halfjaar stonden de profclubs opnieuw in de rij voor de jonge aanvaller, die deze keer voor AZ koos. “Daar had ik ook niet echt plezier, alles ging te snel. Na een jaar ben ik naar de Wooter Academy gegaan, om voor mezelf te trainen. Het is een hele goede voetbalschool, ze hebben me individueel perfect geholpen met tips en klaargestoomd voor de volgende stap”, legt Cleonise uit. Het betekende dat hij twee jaar lang niet actief was bij een club, al werden er met de Wooter Academy ook oefenwedstrijden afgewerkt.

Nikola Maksimovic van Napoli wordt van de bal gehouden door Cleonise.

Het talent van Cleonise bleef ook in de opleiding van Nordin Wooter, voormalig aanvaller van onder meer Ajax, Real Zaragoza en Watford, niet onopgemerkt. Op vijftienjarige leeftijd werkte hij een stage af bij Arsenal, maar the Gunners mochten hem tien maanden later pas op zijn zestiende verjaardag vastleggen. “Dat duurde te lang, waardoor ik voor Ajax heb gekozen. Ik ben bij Ajax opgegroeid, mijn broer (Nelinho, red.) heeft er gespeeld. Eigenlijk was ik in de buik van mijn moeder al Ajacied. Ajax blijft altijd in mijn hart en het was niet makkelijk om na een jaar alweer te vertrekken, maar het buitenland was op dat moment mijn grootste droom.” Cleonise bracht een seizoen door in de Onder-17 van Ajax en was met de Onder-19 in voorbereiding op het nieuwe seizoen, toen Genoa zich bij hem meldde. “Van kleins af aan wilde ik naar het buitenland, dat heb ik altijd tegen mijn ouders gezegd. Toen mijn vader met het nieuws kwam dat Genoa me wilde hebben, zei ik direct ‘ja’.”

Jong volwassen

Dat Genoa direct met een uitgebreid plan op de proppen kwam, overtuigde Cleonise nog meer van een dienstverband in Italië. “De club had plannen met me, dat hebben ze uitgesproken. Die plannen waren hier ook anders, ik kreeg een contract en bij Ajax niet. Ze hebben gezegd wat ze wilden van mij en ik heb dat andersom ook aangegeven”, geeft Cleonise te kennen. Hij beseft dat vooraf niet iedereen ervan overtuigd was dat het voor hem de juiste keuze was om al op zestienjarige leeftijd naar het buitenland te vertrekken. “De meeste mensen zeggen dat het te jong is om zo’n stap te zetten, maar ik achtte mezelf er klaar voor. Ik ben er meer volwassen door geworden, omdat ik hier alleen naartoe gekomen ben en voor mezelf moet zorgen. Ondanks dat veel mensen er anders over dachten, heb ik vanaf het begin het gevoel gehad dat dit voor mij de juiste keuze was.”

Cleonise laat Francesco Vicari achter zich in de wedstrijd tegen SPAL (1-1).

Toch schrok Cleonise van de eerste training die hij bij Genoa zag. “Ik dacht dat het niveau heel laag lag, maar achteraf merkte ik dat ze die training alleen maar hadden gelopen. Als ik er nu zo naar kijk, kon ik die fysieke trainingen ook wel gebruiken. Het is niet zo dat ze veel sterker zijn, maar ze maken hier veel meters, gaan hard de duels in en geven altijd honderd procent. Alles komt neer op presteren, ze kijken niet naar hoe ze voetballend spelen. Het gaat puur om wie er wint.” Hij moest tevens wennen aan de 4-4-2-formatie die in Italië gehanteerd wordt. “Bij de Onder-19 speelde ik vaak in de spits of linkermiddenvelder, dat was goed voor mijn ontwikkeling. In Nederland hoef je als buitenspeler ook niet echt mee te verdedigen, maar hier moest ik echt negentig minuten op en neer. Daarin is het ook belangrijk dat ik Italiaans heb geleerd, want de meeste Italianen spreken geen Engels. In het begin vertaalden de andere buitenlandse spelers voor me. Als zij er om wat voor reden dan ook niet waren, moest ik het zelf een beetje uitzoeken. Ik keek gewoon een beetje wat die andere jongens deden, ik ging achterin de rij staan en op die manier lukte het wel. Nu kan ik alles moeiteloos oppikken en begrijpen, ook al spreek ik het nog niet perfect.”

Thiago Motta

De trainerswissel bij het eerste elftal van Genoa pakte voor Cleonise uitermate goed uit. Thiago Motta, oud-middenvelder van onder meer Barcelona, Atlético Madrid, Internazionale en Paris Saint-Germain, werd eind oktober aangesteld als de opvolger van de ontslagen Aurelio Andreazzoli. “Motta kwam hier binnen en zei over mij: ‘Die moeten we hebben’.” Er volgt een bescheiden lach. “Dat is wel lekker, ja. Hij is een legende, vind ik. Het is bijzonder om dat te horen, het is een compliment en daar ben ik blij mee. Hij is een goede trainer, rustig en geeft me altijd goede adviezen. Ik ben blij dat hij er is en zijn komst heeft mijn situatie veranderd. Ik wil niet zeggen dat ik vast bij het eerste zit, maar ik train wel constant mee en hij heeft mijn leven veranderd door me nog meer te betrekken.” Cleonise trainde vorig seizoen al verschillende keren mee met het eerste, terwijl hij tevens een aantal oefenwedstrijden achter zijn naam had staan. Onder Motta trainde hij de afgelopen weken echter vast mee met de hoofdmacht.

Thiago Motta begon zijn trainersloopbaan bij PSG Onder-19 en arriveerde in oktober bij Genoa.

Enigszins tegen zijn eigen verwachtingen in zat hij begin november in de thuiswedstrijd tegen Udinese (1-3 nederlaag) voor het eerst bij de wedstrijdselectie. “Ik was echt blij, ik had direct mijn broer en mijn zus uitgenodigd. Mijn ouders konden daar niet bij zijn, omdat mijn moeder moest werken. Helaas mocht ik nog niet invallen. Wat me opviel, was dat ik op het veld niemand hoorde. In de jeugd kan je makkelijk met elkaar communiceren, maar dat was nu wel anders. Als ik eerlijk moet zijn, ging alles heel snel. Dat had ik niet verwacht, want de concurrentie is best wel groot”, glundert Cleonise. Een week later tegen Napoli (0-0) volgde dus zijn debuut, waarna hij ook binnen de lijnen kwam in het het duel met SPAL (1-1). Dat Motta, van wie bekend is dat hij hij uitermate aanvallend ingesteld is, met buitenspelers speelt, lijkt in het voordeel van Cleonise te werken. “Voorheen speelden trainers wat meer verdedigend. Nu spelen we op papier 4-3-3, daar houd ik wel van. Ik ben er natuurlijk mee opgegroeid en het betekent dat we met buitenspelers spelen. Als buitenspeler kan ik nog altijd het beste uit de voeten, ook al ben ik nu multifunctioneel geworden.”

Met Lasse Schöne kreeg Cleonise afgelopen zomer een voor het Nederlandse publiek interessante ploeggenoot. De 33-jarige Deense middenvelder verruilde Ajax na zeven jaar voor een dienstverband in havenstad Genua. Tot dusver kwam Schöne tot dertien optredens voor Genoa, waarin hij een doelpunt en een assist verzorgde. “Schöne neemt me op sleeptouw, ik kan wel zeggen dat hij mijn mentor is. Hij geeft me tips, adviezen en vraagt hoe ik me voel voor en na de training. Ik word door hem meegenomen in de sfeer en ik kan weer met iemand Nederlands praten, dat is ook wel lekker. Hij zei tegen me voorafgaand aan mijn debuut: ‘Het is mooi dat je weer op de bank zit, maar als je invalt, moet je genieten van het moment’. Na de wedstrijd kreeg ik complimenten van hem.”

“Ik wil dit seizoen zoveel mogelijk minuten bij het eerste maken, ik ben nog hartstikke jong en alles komt op zijn tijd. Ik denk dat er veel speeltijd inzit, de trainer ziet dat ik de kwaliteiten heb die nodig zijn om bij het eerste te kunnen spelen”, klinkt het ambitieus. Voor de toekomst heeft Cleonise een duidelijke droom, zo klinkt direct in duidelijke bewoordingen. “De top halen.”