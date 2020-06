‘Primadonna’ van Real Madrid slaat terug: ‘Dat kan ik niet accepteren’

James Rodríguez denkt na over zijn toekomst bij Real Madrid. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler deed zondag 77 minuten mee in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad (1-2 zege), maar dat was zijn eerste basisplek in LaLiga sinds 19 oktober (1-0 nederlaag bij Real Mallorca). Doorgaans blijft Rodríguez op de bank zitten en daar heeft hij het moeilijk mee, erkent de Colombiaan in gesprek met het tv-programma Gol Caracol uit zijn thuisland.

Rodríguez werd de afgelopen twee seizoenen verhuurd aan Bayern München en keerde in de zomer van 2019 terug bij Real Madrid. Sindsdien speelde hij acht competitieduels, al dient te worden aangetekend dat hij ruim twee maanden uit de roulatie was door een knieblessure die hij opliep in dienst van de nationale ploeg van Colombia. "Ik heb op dit moment geen voortrekkersrol", erkent de 28-jarige spelmaker. "Ik train en werk hard voor het moment dat ik die weer krijg. Ik denk na over mijn toekomst. Bij welke club ik ook speel, ik moet op mijn best zijn."

Rodríguez geeft toe dat hij 'altijd wil spelen' en 'competitief' is ingesteld. Tegen Real Sociedad kreeg hij de kans als hangende rechtsbuiten. Hoewel Zinédine Zidane zo nu en dan zijn formatie aanpast, heeft hij op het middenveld meer vertrouwen in spelers als Toni Kroos, Luka Modric, Isco en Federico Valverde. "Bij Real Madrid spelen voetballers met ongelooflijk veel kwaliteit. Ik weet dat ik met mijn talent, en als ik consistent ben, op allerlei manieren een bijdrage kan leveren aan de ploeg", zegt Rodríguez. "Maar ik snap dat Zidane zijn kern heeft. Hij heeft grote prijzen gepakt met de spelers op wie hij vertrouwt. Als je trainer jou niet regelmatig minuten geeft, dan is het lastig."

Van een slechte relatie met Zidane is volgens de Zuid-Amerikaan geen sprake. De twee hebben een 'normale werkrelatie', verzekert Rodríguez. Bovendien doet hij een poging om het gerucht uit de wereld te helpen dat hij niet volledig leeft voor het voetbal. De professionaliteit van Rodríguez wordt met enige regelmaat in twijfel getrokken: hij wordt in Spanje soms weggezet als een primadonna die zich niet inzet tijdens de trainingen. Uitspraken in augustus van Héctor Fabio Cruz, de arts van de nationale ploeg van Colombia, waren wat dat betreft koren op de molen van de Spaanse pers: volgens de teamarts was Rodríguez in de voorbereiding op het nieuwe seizoen 'niet gefocust' op het voetbal en was hij vooral bezig met 'zijn wenkbrauwen en zijn haar'.

"Het is nooit fijn om te luisteren naar alle leugens die worden verteld", countert Rodríguez. "Het belangrijkste voor mij is wat mijn familie vindt, en wat de mensen zeggen die mij echt kennen. Het raakt me verder niet. Ik weet wat waar is, en ik werk iedere dag hard om te komen waar ik nu ben. De mensen om me heen zijn altijd goed te spreken over mijn inzet. Er zijn veel dingen over me gezegd en het zijn bijna allemaal leugens. Het stoort me wel dat mijn professionaliteit in twijfel wordt getrokken. Dat kan ik niet accepteren. Vanwege mijn professionaliteit sta ik juist waar ik nu ben. Ik zorg als geen ander voor mezelf. Ik train voortdurend. Ik wil altijd beter worden." Mocht hij transfereren, zo geeft hij aan, dan wil hij naar een club waar hij zijn 'kwaliteiten kan tonen'.