‘Nieuwe deal lonkt bij Feyenoord door sluiten van compromis’

De gesprekken tussen Leroy Fer en Feyenoord gaan de goede kant op, zo meldt Voetbal International woensdag. De dertigjarige middenvelder ligt tot deze zomer vast in De Kuip en club en speler praten al wekenlang over een nieuwe verbintenis. Naar verluidt zit er nu schot in de zaak, daar beide partijen bereid zijn tot een compromis.

Voor Fer was de duur van het nieuwe contract een belangrijk onderdeel bij een eventuele deal. Feyenoord kwam eerst met een voorstel van een jaar op de proppen, maar de routinier aasde naar verluidt op een driejarige verbintenis. De aanbieding is volgens het weekblad nu aangepast, waardoor de middenvelder voor twee seizoenen kan bijtekenen.

Trainer Dick Advocaat rekent erop dat hij over Fer kan beschikken volgend seizoen, maar vooralsnog is er geen handtekening gezet. Desalniettemin is deze laatste ontwikkeling een stap in de richting van een nieuwe overeenkomst. Mocht Feyenoord er alsnog niet uitkomen met Fer, dan kan de middenvelder volgens diverse berichtgeving nog naar Turkije verkassen.

Fer verdient nu circa een miljoen euro bij Feyenoord, maar bij Besiktas kan hij naar verluidt drie keer zijn huidige nettosalaris opstrijken. Bovendien zou de elfvoudig Oranje-international voor de gewenste drie jaar kunnen tekenen bij de Turkse topclub. Eerder was Fer actief bij FC Twente, Norwich City, Queens Park Rangers en Swansea City.