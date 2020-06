‘Bayern schrikt van plotselinge vertrekwens en vreest voor interesse Klopp’

Thiago Alcántara is al jarenlang een belangrijke kracht op het middenveld van Bayern München en de Duitse grootmacht hoopte daarom zijn contract tot medio 2021 op korte termijn open te kunnen breken. Alle lichten leken volgens BILD ook op groen te staan voor Bayern, dat nu echter met een forse tegenvaller te maken heeft gekregen.

De Duitse boulevardkrant weet woensdagochtend te melden dat Thiago namelijk op het laatste moment van gedachten is veranderd. De 29-jarige middenvelder had begin mei al een gesprek met de clubleiding en tijdens die ontmoeting werden de laatste details van een nieuw, meerjarig contract gladgestreken.

Highlights Bundesliga: Bayern München - Freiburg

Thiago is volgens de berichtgeving daarna echter aan het twijfelen geslagen. De 37-voudig international van Spanje zou nu het gevoel hebben dat aankomende zomer zijn laatste kans is om voor een andere Europese topclub te spelen, of het nou in zijn thuisland is of elders op het continent. Thiago speelde hiervoor enkel voor Barcelona, dat hem in de zomer van 2013 vanwege een clausule in zijn contract voor 25 miljoen euro naar Beieren moest laten vertrekken.

Een transfer van Thiago is daarom niet uitgesloten, al ligt er momenteel nog geen concrete aanbieding voor de middenvelder op de burelen van Bayern. Wel wordt er in de Allianz Arena gevreesd voor de sluimerende interesse van Liverpool. Manager Jürgen Klopp is zeer gecharmeerd van de technisch sterke Thiago en hij zou een dergelijke speler goed kunnen gebruiken op zijn middenrif.