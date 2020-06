Man City houdt adem in: ‘Ik verwacht dat hij in Barcelona geopereerd wordt’

Met een achterstand van twintig punten op koploper Liverpool kan Manchester City prolongatie van de Engelse landstitel inmiddels uit het hoofd zetten. De ploeg van manager Josep Guardiola gaat echter nog wel een druk programma tegemoet en doet nog mee in de FA Cup en de Champions League. De oefenmeester moet het in deze belangrijke wedstrijden mogelijk echter wel zien te stellen zonder topscorer Sergio Agüero.

De Argentijn, dit seizoen goed voor zestien doelpunten in de Premier League, haalde maandagavond het einde van de wedstrijd tegen Burnley niet. Agüero moest kort voor de rust van het met 5-0 door Manchester City gewonnen duel naar de kant vanwege een knieblessure en het zal een race tegen de klok worden om weer fit te zijn voor de belangrijke wedstrijden later dit seizoen.

Zijn vader Leonel Del Castillo liep niet lang na afloop van het duel in gesprek met Radio La Red op de zaken vooruit: “Hij had al last van zijn knie en tijdens de wedstrijd heeft hij een nieuwe tik gehad. Ze denken dat het zijn meniscus is, al moet er nog wel een MRI-scan worden gedaan om dit te bevestigen. Ik verwacht dat hij donderdag of vrijdag in Barcelona onder het mes zal gaan. De dokters wisten dat dit elk moment zou kunnen gebeuren. Hij wil nu snel geopereerd worden in de hoop dat hij nog in de Champions League kan spelen.”

The Guardian speculeert dinsdag over een afwezigheid van vier weken voor Agüero, waardoor als alles goed gaat op tijd terug zou moeten zijn om een eventuele FA Cup-finale mee te maken op 1 augustus. The Citizens nemen het zondag in de kwartfinale van het bekertoernooi op tegen Newcastle United. In de Champions League is Real Madrid de tegenstander in de achtste finales en Manchester City won de heenwedstrijd in het Santiago Bernabéu eind februari met 1-2. Dat toernooi zal begin augustus eveneens worden hervat.