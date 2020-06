Ajax maakt ietwat verrassende keuze en negeert optie tot koop

Ajax heeft de optie tot koop in het huurcontract van Juan Familia-Castillo niet gelicht, zo meldt Ajax Showtime vrijdagavond. De linksback werd afgelopen seizoen gehuurd van Chelsea en keert na 30 juni terug naar Londen. Het lijkt er zodoende op dat Familia-Castillo zijn laatste wedstrijd voor Ajax heeft gespeeld, al is het nog maar de vraag wat de plannen van Chelsea met de twintigjarige Nederlander zijn.

Familia-Castillo speelde op huurbasis voor Jong Ajax en was een vaste kracht in de ploeg van Mitchell van der Gaag. In zijn 23 optredens leverde hij 6 assists; in de laatste 4 wedstrijden voor het stopzetten van de Keuken Kampioen Divisie stond hij negentig minuten op het veld. Het is volgens Ajax Showtime niet geheel duidelijk of de keuze van Ajax om niet met Familia-Castillo door te gaan te maken heeft met de financiële gevolgen van de coronacrisis, of dat hij anders ook terug naar Londen was gestuurd.

Het talent werd opgeleid door Ajax en vertrok op jonge leeftijd naar Engeland om zijn geluk te beproeven bij Chelsea. Voor die club kwam hij nog niet tot een officieel debuut. Mede omdat Ajax rekening houdt met een vertrek van Nicolás Tagliafico leek het reëel dat de club ervoor zou kiezen om de koopoptie te lichten. Familia-Castillo komt niet in de buurt van het niveau van Tagliafico, maar wordt wel gezien als een groot talent. Hij zal zich nu aansluiten bij Chelsea; volgens Ajax Showtime hebben 'veel clubs' interesse in zijn komst.

Dit seizoen heeft Familia-Castillo zich in de Keuken Kampioen Divisie laten zien en op het winterse trainingskamp in Qatar maakte hij een goede indruk, wat op 9 januari leidde tot zijn officieuze debuut in het eerste elftal tegen KAS Eupen. “Het plan is om een heel seizoen bij Ajax te spelen en in Jong te beginnen om weer aan het spel van Ajax te wennen. Als ik het goed doe, dan gaat Ajax de optie lichten in het contract. Daar doen we het voor dit seizoen. Dat is mijn doel”, zei de aanvallend ingestelde back eerder dit jaar tegenover FOX Sports.