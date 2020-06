‘Ik heb wel vaak gemerkt dat het FC Twente niet werd gegund’

Jeroen van der Lely degradeerde met FC Twente in 2018 uit de Eredivisie en volgens de inmiddels gestopte rechtsback was het leedvermaak bij andere clubs destijds groot. Een jaar later keerden de Tukkers alweer terug op het hoogste niveau, al had de verdediger als tribuneklant slechts een klein aandeel in het succes. Van der Lely, die FC Twente in september 2019 verliet, kijkt met DAZN terug op zijn jaren in de Grolsch Veste.