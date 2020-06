Eredivisie begint komend seizoen met wedstrijden op nieuwe speeldag

De Eredivisie is van plan om de speeltijden van de wedstrijden in het nieuwe seizoen op de schop te gooien, zo meldt Chris Woerts maandagavond in Veronica Inside. Zolang er geen publiek is toegestaan bij wedstrijden in de Eredivisie, zullen er geen duels gelijktijdig worden afgetrapt. Daardoor zal het afgelopen seizoen geïntroduceerde tijdstip van zondagavond 20.00 uur wekelijks terugkeren, en wordt ook de maandagavond toegevoegd.

De start van de nieuwe jaargang staat gepland voor half september. Zolang er geen toeschouwers toegelaten mogen worden, zullen iedere speelronde twee wedstrijden op vrijdagavond plaatsvinden, om 18.30 uur en 20.45 uur. Op zaterdagavond om 18.30 uur en 21.00 uur volgen weer twee duels, waarna de zondag plaats biedt aan vier wedstrijden (12.15 uur, 14.30 uur, 16.45 uur en 20.00 uur). Voor het negende duel in de speelronde wordt uitgeweken naar maandagavond om 20.00 uur.

De speeltijden in de Eredivisie in het seizoen 2020/21

Wanneer weer begonnen kan worden met publiek toelaten bij duels, zal de maandagavond worden geschrapt als speeldag. Op dat moment keert de Eredivisie terug naar de vertrouwde starttijden van afgelopen seizoen. Zo wordt dan slechts één wedstrijd afgewerkt op vrijdagavond (19.45 uur), terwijl op zaterdag twee keer twee duels gelijktijdig starten. Op zondag blijft het tijdstip van 20.00 uur, dat onder stadionbezoekers niet geliefd is, staan.

In het afgebroken seizoen 2019/20 werden sporadisch voor het eerst wedstrijden op zondag om 20.00 uur afgewerkt. Het Supporterscollectief Nederland en de diverse individuele supportersgroeperingen zijn daar fel tegenstander van en wilden het tijdstip uit het nieuwe schema halen, vooral vanwege het late tijdstip aan het einde van het weekeinde. De Eredivisie CV houdt echter voet bij stuk en laat de aanvangstijd staan.