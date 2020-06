Man United schakelt over naar doelwit van 80 miljoen

(The Sun)

Chelsea wil een grote schoonmaak houden en zes spelers definitief uitzwaaien. Tiemoué Bakayoko, Emerson Palmieri, Davide Zappacosta, Danny Drinkwater, Michy Batshuayi en Victor Moses mogen vertrekken. (The Sun)