‘Zidane gaat ongekend tekeer in kleedkamer en verrast spelers’

Real Madrid won zondag met 3-1 van Eibar, maar Zinédine Zidane was na afloop zeker niet te genieten. De trainer baalde stevig van het feit dat de Koninklijke na de rust veel minder energie in de wedstrijd stak, waardoor de bezoekers nog tot een doelpunt konden komen. Volgens Marca ging Zidane na afloop flink tekeer in de kleedkamer.

De Spaanse sportkrant meldt dat de Franse coach 'op een ongebruikelijke manier' de spelers de wind van voren gaf. Hoewel de spelers het met Zidane eens waren over de slechte tweede helft, waren ze naar verluidt wel verrast door de boosheid bij de oefenmeester. Zidane vond de spelers in de tweede helft onder andere veel te gemakzuchtig en liet hen dat ook duidelijk weten.

Tegenover de media bleef Zidane rustig, maar intern gaf de trainer de duidelijke boodschap mee dat het spel veel beter moet en de spelers veel meer concentratie moeten tonen, ook bij een 3-0 voorsprong. Zidane gaf tijdens zijn tirade aan dat Real dit seizoen vaker een slechte tweede helft heeft geproduceerd en het zodoende onnodig spannend heeft gemaakt.

Naast de mentaliteit bij de spelers maakt Zidane zich ook zorgen over twee mogelijke blessuregevallen. Dani Carvajal en Sergio Ramos moesten zich laten wisselen in het duel met Eibar. Met de fitheid van Eden Hazard, die na ruim een uur spelen werd gewisseld, gaat het de goede kant op, aldus Zidane in de Spaanse pers. "We wisten dat Eden een beetje ritme mist. Het was even schrikken toen hij in de eerste helft een tik kreeg, maar dat hoort bij voetbal. We zijn blij met zijn getoonde spel."