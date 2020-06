Klaas-Jan Huntelaar hint naar besluit over aflopend contract bij Ajax

Klaas-Jan Huntelaar is bij Ajax in het bezit van een aflopend contract en het is nog de vraag hoe zijn toekomst er uitziet. De 36-jarige spits heeft de mogelijkheid om zijn verbintenis te verlengen, maar moet naar verluidt wel genoegen nemen met minder speeltijd volgend seizoen. In gesprek met het Duitse NRZ stelt Huntelaar dat het er ‘goed uitziet’ voor volgend seizoen.

“Het ziet er allemaal goed uit voor volgend seizoen. Maar ik kan er nog niet teveel over zeggen”, vertelt Huntelaar over zijn nabije toekomst. Het wordt niet direct duidelijk of de ervaren spits daarmee bedoelt dat de kans groot is dat hij bij Ajax blijft. Er zijn namelijk ook verschillende Eredivisie-clubs in de markt voor Huntelaar, waaronder sc Heerenveen. Hij denkt in ieder geval voorlopig nog niet aan het einde van zijn carrière.

“Ik ben in mijn hoofd nog altijd voetballer en wat je in je hoofd bent, is het belangrijkste. Als je fysieke problemen ondervindt, weet je dat het einde nabij is. Maar ik heb geen problemen, het leven lacht me toe”, verklaart Huntelaar. “Wanneer je ouder wordt, krijg je een iets andere rol. Ik ben nog steeds ambitieus en wil steeds meer. Ik voel op dit moment geen druk, op korte termijn ga ik iets bekendmaken.”

Stiekem denkt Huntelaar ook al aan de periode na zijn loopbaan, maar concrete plannen wenst hij voorlopig niet te delen. “Het is duidelijk dat mijn actieve carrière op korte termijn tot een einde gaat komen. Ik moet nog besluiten wat ik daarna precies wil gaan doen”, besluit Huntelaar. De spits kwam dit seizoen tot 32 officiële wedstrijden voor Ajax, waarin hij goed was voor 10 doelpunten en 3 assists.