Antony verklaart keuze voor Ajax en mikt op Champions League-finale

Ajax maakte in februari van dit jaar bekend dat het Antony Matheus dos Santos heeft vastgelegd tot aan de zomer van 2025. De Braziliaanse aanvaller komt over van São Paulo en kost de Amsterdammers minimaal 15,75 miljoen euro, een bedrag dat via bonussen kan oplopen naar maximaal 21,75 miljoen. De twintigjarige aankoop staat te springen om aan de slag te gaan bij zijn nieuwe club en heeft grootse plannen met zijn toekomstige werkgever.

De concurrentie om Antony was groot. Hij werd gelinkt aan diverse clubs, waaronder Borussia Dortmund. Ajax troefde in totaal twaalf clubs af in de strijd om de handtekening van de jeugdinternational. “Het Ajax-project past uitstekend bij mijn carrière”, vertelt Antony in een interview met ELF Voetbal. De Ajax-aanwinst reist begin juli af naar Amsterdam, zo vertelde zijn zaakwaarnemer Júnior Pedroso eerder tegenover Braziliaanse media. Naar verwachting wordt hij op 7 juli gepresenteerd.

Antony verkoos Ajax boven een groot aantal Europese clubs. “Ajax weet hoe het voor jonge spelers moet zorgen en heeft ervaring met talenten die van Zuid-Amerika naar Europa overstappen”, verklaart hij zijn keuze. “Daarnaast is het een club met veel traditie in Europa, met vier Champions League-titels, die elk jaar om het kampioenschap meedoet, jonge spelers kansen biedt en aanvallend, modern voetbal speelt. Deze punten bij elkaar opgeteld zorgden ervoor dat ik voor Ajax koos.”

De miljoenenaankoop, die na David Neres de tweede Braziliaan wordt in de selectie van trainer Erik ten Hag, wil hoge ogen gooien met Ajax. “Ik wil elk seizoen strijden om de landstitel en kampioen worden. Ik wil mijn naam in de clubgeschiedenis vestigen. Het belangrijkste doel dat ik heb genoteerd, is het spelen van een Champions League-finale. Vorig jaar heb ik gezien dat het mogelijk is. Ajax was de sensatie van de Champions League met een jong en zeer getalenteerd team. Dat trok mijn aandacht."