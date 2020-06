Roy Beerens wacht al 471 dagen: ‘Veel meer kon hij ook niet zeggen’

Roy Beerens wacht af of hij toekomst heeft bij Vitesse. De 32-jarige aanvaller speelde liefst 471 dagen geleden zijn allerlaatste wedstrijd voor de Arnhemmers: hij kwam op 27 januari 2019 in het uitduel met Fortuna Sittard (2-1 verlies) als invaller binnen de lijnen. Een dispuut met toenmalig trainer Leonid Slutsky zorgde ervoor dat hij niet meer welkom op de training was en op die manier een forse trainingsachterstand opbouwde.

Beerens kreeg het met Slutsky aan de stok nadat hij naar verluidt kritiek had geuit op diens behoudende speelstijl. Tot het vertrek van de Rus uit Arnhem, eind november, leek een rentree van de aanvaller in de hoofdmacht van Vitesse een utopie, maar onder Edward Sturing was er wat licht in de tunnel. “Ik mocht weer aansluiten, maar ik had een enorme fysieke achterstand, dus ik was niet zomaar weer wedstrijdfit. Ik heb een helft meegedaan bij de beloften en was op de goede weg, maar toen werd het seizoen natuurlijk stilgezet vanwege het coronavirus. Op sportief gebied was dat voor mij wel extra zuur.”

Als het nieuwe seizoen in september van start gaat, is het liefst twintig maanden geleden dat Beerens in de Eredivisie minuten kreeg. “Ik weet totáál niet hoe ik ervoor sta op fysiek gebied”, erkent Beerens in gesprek met Voetbal International. “Ik probeer thuis natuurlijk wel fit te blijven, maar hoe ver ik van wedstrijdfit af ben, zou ik echt niet kunnen zeggen.”

Met Thomas Letsch en Johannes Spors heeft Vitesse ook nog eens een nieuwe technisch directeur en een nieuwe trainer. “Ik heb de technisch directeur kort gesproken. Hij zei: "Ga ervoor en zorg dat je fit bent." Veel meer kon hij me ook nog niet zeggen, dat snap ik. Het is nu natuurlijk nog heel onduidelijk welke spelers er weggaan en wat voor nieuwe spelers er komen. Een nieuwe trainer betekent een nieuwe kans, maar ik ben 32 en kan me ook voorstellen dat hij voor jonge spelers kiest.”

Beerens wil graag zijn contract uitdienen bij Vitesse en nog niet met pensioen gaan. “Ik heb er nog steeds plezier in, als ik op het trainingsveld sta. En ik heb hier een goed contract, dat nog een seizoen doorloopt. Dat contract ga ik uitdienen, ik moet natuurlijk ook gewoon voor mijn familie zorgen. Ik heb zeker nog de motivatie om een jaar te strijden voor mijn plek, maar daarna is de kans wel 95 procent dat ik ga stoppen.”